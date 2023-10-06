杨荣文：新科技所致两难局面 人们都无法逃避

人们现在通过验血就能断定腹中胎儿会不会患有唐氏综合症，一些遇到这种情况的家长会选择堕胎。人工智能让这类检验越来越细致，未来可能还能够判断孩子的智力与运动潜能。

前外交部长杨荣文星期四（10月5日）在亚洲前瞻峰会上说，保险公司未来也可以借助人工智能加强风险估算的能力，但如果只针对风险较低者推销保险产品，风险较高人群或许就得不到应有的照顾。

他以这些例子来说明新科技带来的契机和挑战，包括挑战人类的道德，在每个领域里出现让人两难的局面。然而，人们却无法逃避新科技带来的这些困境，“因为这是人们手中握有的新权力”。

同场的印尼KG媒体集团首席执行官布迪曼透露，总部设在法国巴黎的无国界记者组织正尝试制定一套面向媒体公司的人工智能准则，但这些准则不会对OpenAI、谷歌和微软等大公司具有约束力。

他说：“这好比制定步枪的使用规则，但放任大公司持有核弹钥匙。”

徐立：对新技术还不了解时 使用范围宜限于特定领域

来自科技企业的商汤科技首席执行官徐立则提出，当人们还不了解新技术时，最好的办法是将使用范围限制在某些特定领域。

他说，”如果把生成式人工智能当成是一个事实性的东西工具来用，必然带来巨大的灾难和挑战，但它在剧本创作等娱乐范畴方面可以发挥人类想象不到的能力，关键在于找到最合适的应用方式。”