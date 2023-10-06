李总理：亚洲要实现潜能须坚定专注共同利益

国际地缘政治竞争加剧、区域国家间纠纷不少、民族主义和保护主义抬头都让亚洲各国难以合作共创双赢。亚洲要跨越困难实现潜能，各国须展现高水平的政治家风范，坚定决心专注于共同利益。

李显龙总理星期四（10月5日）在“亚洲前瞻峰会2023”的闭幕对谈上，以“展望亚洲的未来”为题致辞，强调亚洲仍是潜力巨大、生机勃勃的区域。亚洲国内生产总值有望在近期内超越世界其他地区的总和，中国和印度两个亚洲巨头的经济也继续稳步发展。

但要实现亚洲的潜能，需要适当的条件，过去几十年稳定的全球和区域环境，对亚洲的活力和繁荣至关重要。李总理说：“我们希望未来几十年，亚洲能延续和平与经济发展。但这绝非必然的。未来取决于我们所做的选择。”

亚洲须做好三件事

他认为亚洲必须做好三件事：一、亚洲各国要维护和巩固开放包容的区域架构；二、深化区域经济整合；三、各国须管理好内部的社会与政治发展，建设能为亚洲繁荣做贡献的稳定社会与国家，并拥有获得委托开展区域合作的政府。

李总理说，缅甸就是个例子，显示国内纷扰如何阻碍区域合作，并把难题输出到邻国。他强调国内稳定是有效进行对外合作的前提，一国的外交政策永远有赖于国内政治的支持。

李总理也说，合作共赢符合每个国家的利益，但也必须现实地认识到，在动荡的世界中实现这点存在着困难。

亚洲面对三大挑战

在他看来，亚洲面对三大挑战。首先是日益加剧的地缘政治竞争，尤其是在中美之间。李总理认为中美都不寻求冲突，但两国的分歧很深，日益视对方为对手。“发生意外和误判的风险始终存在，尤其是像台湾海峡这样危险的热点地区。亚洲国家对此非常担忧。”

李总理说，“去风险”可以理解，但“去风险”本身是有风险和成本的，可能导致经济分岔，后果不仅局限在经济领域。

但他不认为前景一片灰暗，因为几乎所有国家都希望与中美双方为友。各国会采取能让它们行动最自由的政策，因此会努力维持区域合作和保持区域开放。李总理说：“这将是个更复杂的区域，但不太可能分裂成两个阵营。”

李总理在问答环节也提到，至少自二战以来，美国就一直是亚洲一股主要力量，至今已近80年。而美国在本区域占据主导地位的同时，为各国提供成长、发展与和平竞争的空间，而不是被压制。“这是他们在这么多年后仍受到欢迎的原因所在。如果中国人能实现类似的状态，我认为本区域就能繁荣。”

亚洲面对的另两大挑战是区域各国之间的纠纷，以及民族主义和保护主义的抬头。

除了中美关系和地缘政治，李总理也回答了有关气候变化、年轻人职业选择、外来干预、印度在本区域的角色，以及亚细安未来愿景的问题。

为期两天的“亚洲前瞻峰会2023”由新报业媒体旗下三家旗舰报章《联合早报》《海峡时报》《商业时报》首次携手合办。