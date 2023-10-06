李总理：“伊甸园”般国家善治状态须努力延续

新加坡被迫独立后，一路走来有很多幸运时刻才得以有如今的良性循环，即人民信任政府，政府也凭借信任继续取得更多成果。李显龙总理比喻这是“伊甸园”般的理想状态，须努力使之延续，因为一旦离开此园就再也回不来了。

李总理星期四（10月5日）在“亚洲前瞻峰会2023”的闭幕对话上答问时提出上述看法。有关提问是，建国总理李光耀当年如何在严峻的国际形势中推动我国成为善治国家，以及他的思想对于当前形势是否有借鉴意义。

今年是李光耀百岁冥诞。李总理说，李光耀曾说过，我国能发展成这样是好事，但他不确定他是否想再重来一次，因为第二次未必会那么幸运。

新加坡当年被迫独立，必须自力更生。李总理说：“那是一次不可磨灭的经历，我认为它坚定了那一代新加坡人的信念，使他们非常认真地对待生活，并决心取得成功。”

另一个幸运因素是，原本拥有13个议席的左派反对党社会主义阵线，在1965年宣称这是假独立、新加坡不是真正的国家，因此全体抵制国会。人民行动党因此得以扩大，后来赢得所有议席，并在接下来的十五六年里处于绝对控制的地位，因此可专注于发展、增长、国家建设、领导建设、带领国家前进，不为政治所扰。

我国至今延续这一点，即人民对国家须要做的事有高度共识。李总理说，我们幸运地建立起高素质的公务员队伍，维持了公共服务和政治的高标准，以及廉洁的体制。

“因此，我们进入了良性循环。你展示了成绩，人们信任你。信任至关重要，可以让你带来更多成绩。你仍须赢得选举，因此必须脚踏实地，确保有所表现，并且不能耀虎扬威。你是为服务人民而来。”

李总理：怀有李光耀理念 找出让新加坡成功答案

李总理比喻，新加坡人如今身在“伊甸园”中，一旦离开了园子就再也回不来了。“我们的工作是努力让人们理解这点，并一同合作让这个状态尽可能长远维持下去。”

他说，当我们问“李光耀会怎么做”的时候，不表示我们应重复他以前的做法，而是要思考：面对当今的形势，怀着与李光耀相同的理念、目标和推动新加坡成功的决心，怎么样才是最好的做法？

“很可惜，李先生无法给出答案。必须由我们想出答案，由我们来解决。”

新加坡政策研究所高级研究员许林珠博士问李总理，相较于新加坡人从其他来源接收的信息，他认为新加坡政府能在多大程度上影响人们对国际关系的理解。

李总理说，生活在一个开放的社会，新加坡人接触国际新闻的机会几乎超过任何其他国家的公民。他认为，政府在乌克兰战争等事件所采取的立场也获得国内的支持。

新加坡人当然也能接触到许多其他来源的真假信息，来自不同渠道和语言。对此，李总理说：“它们有一定的影响力。我们要站出来反驳假信息，也一直很努力确保我们发出正确的信息，并确保人们明白，当你在阅读一些东西时应有所感知：信息从何而来？它想引导你产生什么样想法？这是一个永不停歇的任务。”