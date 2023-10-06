李显龙：“一个中国”不是善恶对垒的问题

李显龙总理呼吁各国不要把“一个中国”的问题看成民主与专制的对垒，以此为中美关系降温。他指出，“一个中国”问题有时被看成了善与恶的问题，这将导致危险的后果，若各国能把“一个中国”的认知表达清楚，将有帮助。

李总理星期四（10月5日）在“亚洲前瞻峰会2023”闭幕对谈的答问环节，提出上述观点。有现场听众提问，第三国各国能做什么来让中美关系降温？

李总理回答时提到，中美关系走向取决于世界各国对台湾的态度，“一个中国”是全球几乎每个国家承认中华人民共和国，同时与台湾建立非正式、非官方关系的基础，“这仍然是维持关系和维持现状的基本基础”。

俄乌战争引发了台海可能爆发战争的联想。李总理说，乌克兰是联合国会员国，如果将台湾类比乌克兰，认为是值得捍卫的正确一方，而中国大陆是错误的那一方，“那是在改变一个国际认知的根本基础，后果十分危险”。

李总理也说，特别是在新一代和媒体的认知中，一个中国的问题变成了民主与专制的对立，“这个趋势是危险的”。

李总理并提醒涉两岸问题各方，别一步步接近危险，这可能会导致误解或意外发生。他以2001年中美撞机事件为例问道，如果类似事件再次发生，能轻易解决吗？“完全不清楚。”

李总理指出，美国、中国大陆和台湾各采取的每一步都会引发另一方回应，而没有一方能完全控制局面。“走错半步，你可能就在悬崖边上。”

李总理也提出，中美以外的第三国不应让中国觉得，全球在中美双边问题上正形成反华联盟，这会有助于缓解中美紧张关系。

他说：“不要让中国感觉到全世界正联合起来对付中国。我不认为是那样，但我想在中国内部有那样的想法。”

他认为，美国与中国之间存在问题，并且有盟友协助美国一起处理贸易或其他特定问题，但这些是双边课题，而不是全球联合阵线来对抗一个美国认为站在错一方的国家。

李总理提出第三个缓和中美关系的方式是，第三国如果与中国或美国存有争议，应该站出来找中国或美国谈。

平等与尊重基础上 讨论与解决任何问题

无论是南中国海、钓鱼岛（日本称尖阁诸岛），版权问题、知识产权或网络安全问题，李总理认为都必须在平等和相互尊重的基础上讨论与解决。

李总理说，他列出的建议更多是着眼于各国如何处理与中国的关系，因为中国是改变世界的因素，它正在占据更多空间及扩大影响力，世界各国须做的最重要的事，就是接纳中国的影响力，与此同时中国也要与世界各国合作。

中国国家主席习近平和美国总统拜登11月可能在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间会面。有与会者提问，李总理建议习近平与拜登会面时说些什么？

李总理说，习近平和拜登是老朋友，他们应该都知道问题的症结，难点在于习近平如何与拜登取得谅解、承认分歧以及为中美关系降温，至少要避免失误、误判和误解。

美国明年将举行总统选举，候选人无可避免将打“中国牌”争取支持。李总理认为可以先让中美关系降温，选举季过后再修复。

他也主张，中国应释出善意并理解美国面对中国崛起的感受。“对那些发现世界已改变、原本的小经济体已经不再那么小，甚至可能比自己还大的国家，需要释出善意和理解。”

李总理因此认为，中国要融入全球体系并不容易，中国自身也需要让步和调适，才可能和平地实现这个非常困难的过渡阶段。中国领导人在思想上明白这一点，“但要在行动中实践，认识和理解这一点，是个大挑战。”