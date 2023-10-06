与妻激烈争执 男夺刀幼儿园外徘徊

夫妻闹纠纷，丈夫疑夺刀冲下楼，在组屋楼下附近的幼儿园徘徊，惊动警员到场将他逮捕，现场也起获一把利刀，妻子受轻伤。

这起事故发生在星期四（10月5日）下午5时许，地点在盛港芬薇路附近的一间幼儿园。

热心读者郑先生（50岁，自由业者）告诉《新明日报》记者，星期四下午他在楼下散步，突然看见多辆警车到场，随后还有警员走进幼儿园里。

警员在幼儿园外调查。（受访者提供）

《新明日报》记者过后走访现场，据悉一对住在附近的夫妻在家里闹纠纷，丈夫混乱中夺过刀后冲下楼，在组屋楼下和附近幼儿园徘徊，因此惊动警员到场。

傍晚7时许，《新明日报》记者目睹一名中年男子在楼下坐椅上接受警察盘问，当时他身边围着五名警员，警员约7时40分将他上铐带上警车。

涉案男子在组屋楼下接受警员盘问。（刘启成摄）

另一名警员的手中拿着一把刀，据知利刀是在幼儿园附近地点被寻获。

据观察，数名警员事后也到附近组屋的21楼，向里面的一名女子问话。

据附近居民透露，该单位住有一对夫妻和两个小孩，不过平时并未发现该单位的住户有任何不妥。

幼儿园门口星期五（6日）早上贴着告示，称从星期五至星期天（8日），职员进行团建，休息三天。

警方受询时证实，星期四下午5时接获一起发生在芬薇路第445A座组屋的纠纷投报。一名37岁男子因持有攻击性武器被捕，另一名36岁女子受轻伤，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2023年10月6日的《新明日报》。