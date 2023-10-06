抵触职场安全法令 两公司被罚款一建筑工人坐牢

在2020年至2022年，两家公司和一名建筑工人抵触工作场所安全与卫生法令，今年9月工人被判坐牢，两家公司被判罚款。

根据人力部星期五（10月6日）的文告，被判坐牢16周的建筑工人是45岁的穆图卡鲁潘·苏雷什（Muthukaruppan Suresh）。

工人操作装载车 碾过同事致重伤不治

2022年4月22日，苏雷什操作装载车时，把同事撞倒，碾过对方，导致后者重伤送院，抢救13天后不治。

被判罚款的公司是PT Construction。公司没有确保员工在屋顶工作时穿防护装备等，2022年2月15日收到人力部发出的停工令。同年4月21日，人力部发现该公司没有遵守停工令，让员工继续在高空进行砌砖工作，身处险境。今年9月20日被判罚款5万元。

另一家被罚款的公司为Hoy San Stevedoring。2020年7月，公司的员工被叉车致伤，送院后被诊断有开放性足部骨折，手术后截去右下肢。

人力部调查发现公司没有完善评估工作风险，并采取必要的预防措施。此外，公司也没有实施交通管理计划来应对叉车风险。最终在9月29日被判罚款24万元。

人力部指出，2023年上半年，车辆事故是酿成致命工地意外的主要原因之一。人力部重申当局严正对待这类行为，并会依法处置违例者。

人力部早前公布，今年上半年共有14人因工伤丧命，相等于每年每10万名雇员中，有0.8人丧命。人数比去年同期降了一半。至于重伤率，今年上半年，每10万名工人中有17.2人遭遇重大工伤，与去年的17.3人相当。