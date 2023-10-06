与同党轮奸两少女 青年判监16年鞭20下

一名18岁男子与三名同党两个月内先后轮奸两名少女，一名受害人被强灌酒后被拖入房，她极力反抗但终究没逃出魔掌。

控方斥责被告莫哈默乌扎与同党将受害人当作“布娃娃”般玩弄，以各种方式性侵同一名受害人，导致她患上创伤后压力心理障碍症。

目前20岁的莫哈默乌扎星期五（10月6日）在高庭认罪后，被判坐牢16年和打鞭20下。涉案的另三人阿斯里（36岁）、沙乐米（20岁）和巫马（20岁）也已被控。他们的案子正在审理中。

莫哈默乌扎共面对包括强奸与性侵的八项控状，他在2021年犯下连串性罪案。除了两名14岁和16岁少女遭轮奸，另有两名少女遭被告性侵。

根据被告承认的案情，2021年6月12日晚上，当时16岁的受害人与一群朋友在海军部公园喝酒聊天。被告与同党后来加入，那是他们首次与受害人见面。一群人在一小时内喝掉两瓶烈酒后，决定前往阿斯里的家继续喝。当时受害人已醉得无法好好走路。

午夜时分，这群人来到阿斯里的住家，受害人拒绝继续喝酒，并问有没有可口可乐，但阿斯里强行把威士忌烈酒灌入她的嘴巴。受害人接着拨电给朋友要对方来接她。

沙乐米被指强行把受害人拖进卧房，她尝试挣脱和爬出房间，哭喊“我不要”，但最终还是被沙乐米拉到床上。接着，莫哈默乌扎、阿斯里与沙乐米轮流强奸和性侵受害人。她喝得太醉，无力反抗。

这时候，受害人的两名朋友抵达组屋单位外，阿斯里应门后否认认识受害人。过了一会儿，两朋友倒回来，这次成功进门并把受害人带走。

受害人透露自己被轮奸后，她的朋友与被告等在组屋底层吵了起来，惊动警方到场。被告同日落网，还押监狱候审。

根据精神评估报告，受害人事后患上创伤后压力心理障碍症，容易感到紧张和害怕，并且经常做噩梦和记起遭遇经过。她也因此感到羞愧与难过，觉得难以向朋友倾诉。

被告曾犯下其他性罪案 受害者包括两名离家出走少女

警方在调查16岁受害人被轮奸案件时，也揭发被告之前犯下的其他性罪案，受害者包括两名离家出走的少女。

2021年5月间，一名14岁少女出走后，通过朋友认识阿斯里，暂住他家中，结果在这期间数次遭被告等人性侵。有一次，被告与同党们跟这名少女一起喝酒和玩游戏时，趁机轮流非礼和性侵她。另一次，被告、阿斯里与巫马三人轮奸这名女孩。受害人后来被警方找到，入住收容所，她向那里的辅导员透露被强暴了。

第三名女孩被侵害时15岁。她2021年2月离家出走后，便与被告等人混在一起。同年5月，他们在阿斯里的家中喝酒，被告趁少女醉得不省人事时性侵她。

被告还承认性侵第四名受害人，庭上没有揭露她的年龄。