我国8月整体失业率2.0%持稳 人力部：下来或微升

本地整体失业率经过数月的微升趋势后，8月份稳定下来，维持在2.0%。随着发达经济体的增长放缓，我国的失业率接下来可能小幅回升。

人力部星期五（10月6日）发布的最新数据显示，8月的居民失业率为2.8%，公民失业率为2.9%，同7月比较都维持不变。在8月份，失业居民共有6万6300人，其中公民5万9500人。

人力部指出，2013年至2022年的平均整体失业率为2.4%；相对来说，今年8月的2.0%仍处于低水平。

由于发达经济体出现增长放缓的迹象，加上海外市场对我国电子制造等行业的需求可能减弱，人力部预料，我国的失业率在接下来几个月会稍微上升。

华侨银行首席经济师林秀心告诉《联合早报》，按统计数字，本地劳动市场没出现突然或急剧恶化等令人担忧的情况。

全球经济增长势头趋弱，世界贸易组织（WTO）就刚把今年的全球商品贸易增长率预测从1.7%下调至0.8%。另外，各主要的中央银行也可能进一步收紧货币政策。

林秀心说，全球经济增长面对强劲阻力，因此她认为，本地劳动市场接下来会稍微疲弱进而使失业率微升，是合理的预测。

“不过，一些行业和公司仍然在聘请员工，因此失业率可能只会增加零点几个百分点，而不会是个位数。”

分析：宏观环境因素左右我国失业率

银河—联昌证券的经济顾问宋生文受访时说，数据显示我国目前处于充分就业（full employment）的状态。本地劳动市场在冠病疫情期间变得疲弱，企业在边境开放后急速聘请员工，目前情况已稳定下来。

他相信，今年9月和第四季度三个月的失业率依然会保持平稳，除非出现巨大的外部冲击。这是因为，我国在9月举行了世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛等多场大型活动，而且劳动市场在年底佳节期间，一般上表现比较强劲。

“我们必须注意农历新年之后的走势。最新一批采购经理指数显示，全球经济的增长步伐已经放慢，如果这延续到明年，企业要留住员工将面对更大的挑战。”

宋生文强调，接下来左右我国失业率的主要会是宏观环境因素，包括银行利率、能源价格、地缘政治等。