零售商协会淡滨尼西办嘉年华 推动跨界合作拓展商机

传统照相行业在时代的变迁下或许逐渐成了夕阳产业，不过对坐落在淡滨尼西的一家邻里照相馆来说，新的商机还是处处存在。

这家照相馆经营了33年，由老板施明生（60岁）和两名员工打理着店内生意，三人的平均年龄已70岁。施明生接受《联合早报》访问时透露，智能手机和数码相机面世后，就越来越少人会冲洗照片了，相馆的生意比以往减少了七八成。

然而，施明生还是对吸引客源抱着希望。新加坡零售商协会举办的“Wunderground Festival 2023”嘉年华近日来到淡滨尼西时，他看见许多年轻商家前来设摊售卖创意产品，还有传统老店与其他零售品牌跨界合作，使他受到了启发。

施明生除了希望嘉年华能够带动淡滨尼西邻里的人潮，让更多人“发现”这家相馆，他也“持开放态度接受合作，包括与餐饮业或学校合作，为他们提供拍照服务”。

为了协助商家扩展业务，并进行跨界合作，“Wunderground Festival 2023”嘉年华星期五（10月6日）在淡滨尼西露天广场举行，活动集合了70个零售业者。这场活动也是为了配合贸工部推出的2025邻里新天地计划（Our Heartlands 2025）。

淡滨尼西商联会主席洪金强说：“其实邻里的很多小商家只是在该区做生意，不知道怎么走出去，这样的嘉年华为他们提供了互相交流和改进的机会”。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高是活动主宾。他致辞时提到，9月间在翡翠山（Emerald Hill）掀开序幕的嘉年华是好的开始，希望零售业者能够吸引新客户、扩大市场份额，并采用社交媒体和在线平台，进行品牌建设与客户拓展。

“Wunderground Festival 2023”10月6日至15日在淡滨尼西举行，为期约一周。