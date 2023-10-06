骗子用假广告设局 54人下载恶意软件损失共160万元

恶意软件骗局层出不穷，近期又有新模式，一种假借主办一日游或榴梿团引人上钩，另一种通过售卖各类食品的“假广告”，吸引消费者购买然后下手行骗。自今年9月以来，有至少54人坠入骗局，损失超过160万元。

新加坡警察部队日前公布的上半年罪案数据显示，警方接到超过750起恶意软件诈骗报案，涉款至少1000万元。鉴于这类犯罪日益猖獗，警方在星期四（10月5日）和星期五发文告，吁请公众提高警惕，慎防最近出现的两种新恶意软件骗局。

其中，骗子假借旅行团之名设置骗局，单在今年9月，就有43人上当，损失至少120万元。

警方说，受害者会在脸书或Instagram看到不同旅行团的广告，例如参加榴梿团或坐游轮等。受害者一旦表示有兴趣参加，骗子会先指引他们通过WhatsApp继续联系，然后发出含有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）给受害者，让他们下载并支付订金。殊不知，一旦下载了安卓软件包安装应用，骗子就能远程操控受害者手机，窃取受害者银行户头的登录资料。

此外，骗子也可能指示受害者从手机应用输入网上银行登录资料，或进行PayNow转账等来支付订金。受害者之后会发现银行户头出现未经授权的转账，并且对方突然失联，才知道上当了。

警方星期五的文告聚焦“假广告”骗案。骗子一般在脸书发广告，声称售卖某些食品，例如白米、曲奇饼或鸭肉等。受害者点击广告附上的链接后，就会被转至WhatsApp与“卖家”洽谈。同样的，骗子会让受害者下载含有恶意软件的安卓软件包安装应用，并在应用中下单。

骗子也会指示受害者通过银行转账或PayNow来付款，或成为会员，或支付送货费用，然后受害者的银行户口会出现未经授权的转账，卖家也突然失联。

骗子仿冒职总平价超市手机应用，让受害者信以为真。（新加坡警察部队提供）

自今年9月起，至少11人因此上当，损失至少40万3000元。

警方指出，当局目前正和零售商合作打击诈骗。若有任何线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上www.police.gov.sg/iwitness提供消息。

下载手机应用须谨慎

《联合早报》记者查阅社交媒体脸书发现，有不少可疑的“假广告”推销旅行团或食品。当中包括99元的游轮配套，以及低价售卖的烤鸭等。这些页面看似和一般商家做促销无异，但有网民说，一般商家不会让顾客下载手机应用来下单，因此若碰到类似情况，应提高警觉，不要继续和对方交易。

警方也提醒公众，千万不要下载任何可疑的安卓软件包，因为里面的恶意软件能让骗子入侵受害者的手机，从而进行远程操控，让受害者在不知情的情况下进行未授权交易。欲了解更多防范骗案的信息，公众可浏览scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。

