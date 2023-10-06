失信50万元名表首饰还报假案 男子判监10个月又两周

两个月内失信两家公司超过50万元的珠宝首饰和名表，还报假案称遭抢劫，60岁男子判入狱10个月又两周。

被告康荣武（译音，60岁）面对三项失信和一项向公务员提供假资料的控状，他星期五（10月6日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告案发期间是G.P. Jewellery & Watches Gallery（简称GP）和荣德当（Wing Teck Pawnshop）的职员。

应归还未售首饰名表 却谎称被抢劫

被告当时负责为GP售卖二手珠宝首饰和名表。售出物品后，被告须将收益交给GP，未售的物品也须归还GP。

然而，被告在2020年一次受托售卖物品时，私吞GP约7万元的珠宝首饰和名表。由于未从被告收到收益，GP的负责人当时指示被告会面归还物品。

为了掩盖罪行，被告在与负责人见面时，向对方谎称遭抢劫，并已报警处理。被告称自己将部分物品售出，但装在一个黑色包的未售品则不幸被抢。当负责人进一步询问时，被告拒绝透露更多信息。

几天后，被告向负责人坦白报假案，但指自己丢失黑色包，承诺会将物品总价值的一半偿还GP。然而，被告未履行诺言，负责人随后报警。

调查显示，被告报假案时一直不断更改口供，起初称遭抢劫，接着指在路旁丢失黑色包，最后又改口称黑色包被室友偷走。

被告至今未作赔偿

经过调查和调阅警方电眼画面，警方最终确认被告撒谎，事实上他挪用了这些物品据为己有。

根据控状，被告也曾失信荣德当，从2020年6月19日至8月9日期间，被告失信这两家公司共值50万7858元的珠宝首饰和名表。

控方指出，案件涉及的金额数目可观，被告至今未作赔偿，促请法官判处适当刑罚。