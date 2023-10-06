YouTube联手内政部 邀网红制作防诈骗视频

本地知名网红梁文珊获YouTube选中参与创作者影响力计划，与内政部一起联合制作防止诈骗宣传视频，她将化身“骗子”，以恶作剧的方式捉弄身边的人，从而凸显每个人都有受骗的弱点，让大家提高警惕。

梁文珊（Naomi Neo）的频道目前在YouTube有超过45万人订阅，她透露将以轻松、诙谐和有趣的方式向公众宣传反诈骗信息，到时影片可能还会邀请内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲特别客串演出。

梁文珊说，平日制作视频都以女性心理、育儿和情感问题等课题为主，这是第一次向公众传播反诈骗题材，能参与这次计划并背负起社会责任，她感到非常荣幸，该视频将在年底推出。

YouTube今年7月宣布创作者影响力（Creator for Impact）计划第二次启动，并与内政部合作，得到通讯及新闻部的支持。此计划通过研讨会等活动密切与本地创作者合作，共同开发有关防止诈骗的内容，以提高公众对这课题的认识。

当时共有12个频道的创作者参与计划，并受邀参加新加坡警察部队和谷歌举行的研讨会以获取反诈骗知识，制作防止诈骗视频。

主办单位于星期五（10月6日）邀请内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲出席活动，宣布梁文珊获选为接下来合作的对象。

孙雪玲指出，大多数人获知诈骗信息，并认为自己不会成为诈骗案的受害者。但数据显示仅在今年上半年，诈骗案与去年同比，增加了64.5%，达到了2万2339起，唯一令人欣慰的是诈骗损失金额略微下降2.3%。人们不能掉以轻心。

她对创作者花时间和精力创作视频感到欣慰。她强调创作者能以不同方式分享经验和故事，但最终得让公众明白应采取什么措施来保护自己免受诈骗。

另一位创作者陈建良7月份时也参与计划，制作一个8分钟的反诈骗视频，他受访时说，很多人以为年长者易被骗，其实任何年纪的人都有可能被骗。

他的影片就从一个诈骗者的视角，告诉公众骗子会以什么方式行骗。他说诈骗者首先会寻找目标，然后根据不同的目标制定不同方案行骗，例如通过售卖便宜海鲜引诱年长者上当；欺骗年轻人，则通过求职或投资等不同方法。他希望借此提醒大家不要放松警惕，任何人都可能成为诈骗目标。