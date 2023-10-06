面对新一波疫情 王乙康吁年长和体弱者打追加剂

本地研究发现，通过接种疫苗或感染冠病产生的保护力会在12个月后减弱。由于本地目前面对新一波冠病疫情，卫生部长王乙康呼吁年长者和免疫功能较低者接种疫苗追加剂。

王乙康星期五（10月6日）在心理卫生学院的飞跃之阶康复中心开幕式上说，新加坡正经历新一波疫情，估计每日新增病例从三周前的约1000例，增至过去两周的2000例，其中超过75%感染奥密克戎XBB变种毒株的子系EG.5和HK.3。

会视为地方性流行病 不实施社交限制

“这是我们今年面对的第二波冠病疫情，和上一波3月至4月的疫情一样，我们不打算实施社交限制。我们会把冠病视为地方性流行病，并与它共处，因为没有证据显示新的变种毒株比之前的毒株更有可能造成重症。所有迹象都显示，目前的疫苗在人们感染新毒株时，仍足以保护我们免于患上重症。”

王乙康预计本地未来几周会有更多人染疫，住院人数和医院的等候时间都会增加。他强调，当局不会掉以轻心。他呼吁年长者和免疫功能较低者在人多的地方戴口罩，更重要的是，应该每年最少接种一次疫苗追加剂。

研究：接种和染病产生保护力约12个月后减弱

值得关注的是，卫生部最近的研究发现，在12个月前接种了三剂mRNA疫苗以及患冠病后康复的人士，冠病重症的发病率为每10万人有50例；这同没有接种三剂疫苗以及不曾感染冠病者，重症发病率一样。这个情况说明，通过接种和染病产生的保护力会在约12个月后减弱。在过去12个月内接种了三剂mRNA疫苗并感染冠病的人士，冠病重症发病率为每10万人10例。换言之，12月内和12个月前产生的保护力，相差四倍。

王乙康说：“60岁以上年长者或身体虚弱的人士，应该更新疫苗接种状态。如果这么做了，仍在这一波疫情中被感染，症状可能很轻微，并且会顺利康复。如果将来再遇到冠病病毒，也可提供预防重症的保护。在保护作用减弱前，如果你再打一针，就可以再次延长保护力。”

卫生部提供免费接种 抗奥密克戎变种新疫苗月底运抵

他说，如果不更新接种状态，人体保护力就如疫情初期没疫苗时一般，因此卫生部将继续提供免费疫苗接种。

王乙康日前宣布，我国已批准引进新版的辉瑞复必泰冠病疫苗，以对抗正在传播的奥密克戎变种毒株。预计新款疫苗本月底就将运抵，届时卫生部将提供更多详情。

Paxlovid口服药获批 染病五天内服用风险大减

另一方面，辉瑞（Pfizer）新加坡星期五宣布，卫生科学局星期一正式批准了口服抗冠病药物Paxlovid的注册申请。在这之前，Paxlovid在2022年1月31日，通过大流行病特别采用程序（PSAR）获得临时授权使用，是我国批准的首款冠病口服药物。

临床试验结果显示，若在出现症状的五天内服用此药，住院和死亡风险可降低86％。目前，本地满18岁的冠病确诊病患如果有重症风险，卫生部会承担Paxlovid的全额费用。