宁静康复中心为成瘾患者提供一站式治疗

心理卫生学院成瘾治疗病房经过翻新后，重新命名为“宁静康复中心”，可容纳的患者从26人增至40人，也能提供一站式的危机处理、解毒和康复活动。

宁静康复中心分成两区：一是协助患者解毒，共30张病床；另是协助患者康复，共10个床位。

新康复中心实现护理连贯性

心理卫生学院戒瘾部主任兼国立成瘾治疗服务高级专科顾问医生甘达萨米说，当一个人酗酒或吸毒时，可能出现幻听、感到烦躁或行为怪异等。按以往的做法，这类患者送到心理卫生学院时，一般先由其他病房的团队负责处理，待情况稳定后再转到成瘾治疗病房。这种安排的缺点是少了护理的连贯性。

“若要你信任我，你就得时刻都能看到我，包括陷入危机时。发生突发状况时，我若能好好照顾你，你便会开始信任我，也愿意听我的（康复）计划。”

如今，宁静康复中心可以为成瘾患者提供一站式治疗，包括应对突发病况，以及协助他们解毒和康复。

新设短期护理病房提供紧急72小时照料

另外，心理卫生学院翻新工程的其他项目包括成立短期护理病房，为需要短期紧急心理治疗的患者提供长达72小时的照料；翻修四间普通精神病房、两间急性精神病房和儿童与青少年病房。

精神病房也新增一些设施，优化对患者的照料。例如，为极度不安、须要密切观察的患者提供护理隔间；增设有远程会议设备的看诊室，方便进行线上看诊或与患者家属视讯；设立多用途房间和开放式小厨房等。

心理卫生学院也改善了防火设施，以及在公共空间、门诊地点和病房等安装了更全面的中央闭路电视系统，提升院内的保安。