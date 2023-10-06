新马充电桩运营商合作 电动车可“一个应用两地充电”

新加坡和马来西亚的两家充电桩运营商展开合作，电动车主只须用一个手机应用，就可在两地使用充电服务。

马来西亚最大电动车充电桩运营商云升绿色科技（Yinson Green Tech），星期五（10月6日）与康福德高ENGIE（CDG ENGIE）签署合作协议，整合二者服务网络，在新马两地为电动车主提供超过1000个充电桩。

云升在马来西亚拥有近400个充电桩，CDG ENGIE在新加坡则有约660个充电桩。CDG ENGIE是由康福德高和法国能源集团ENGIE组成。

这项合作将为驾驶电动车往返新马的人提供便利。云升旗下应用chargEV的用户，可以直接通过应用在本地查找并使用CDG ENGIE的充电桩；新加坡的CDG ENGIE用户，同样可在应用上查找并使用马来西亚的云升充电桩。

据了解，CDG ENGIE充电费用为每千瓦时（kWh）6角4分，chargEV的费用则是每千瓦时1.20令吉（约3角5分新元）。驾车者将按当地费用，以当地货币付款。

CDG ENGIE总经理周文兴受访时说，公司计划在2025年，将本地充电桩数量增加至1700个，并在2030年达到5000个。

云升计划最迟2030年，在马来西亚设3000个充电桩。届时，在双方的合作网络下，用户在新马两地可使用的充电桩多达8000个。

周文兴说：“我们相信，扩大后的网络将加速向电动车过渡，并为两国的净零排放目标做出贡献。”

云升绿色科技首席运营官胡扎米（Huzaimi Omar）因工作需求，每月至少一次驾驶电动车往返吉隆坡和新加坡。

他受访时说，他的车电池较小，满电可以跑约330公里，即单程至少要充一次电。“现在可以通过chargEV应用，使用新马的充电设备，不用下载多个应用就能查看附近的充电桩。大概30分钟就能充满电，我可以到附近买杯咖啡，或者在车上处理工作，非常方便。”

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，出席并见证了合作签署仪式。

除了chargEV和CDG ENGIE，城市能源和蚬壳（Shell）也在新马两地提供充电设备。城市能源用户也可在两地使用同一个应用，蚬壳用户则须根据所在地切换到不同国家的应用。