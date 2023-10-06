七地段土地用途拟更改 料建更多住宅

七个涉及“住宅”地段的土地用途有更改，当局将在这些地段建更多的住宅。分析指出，随着交通网络进一步完善，更多地段的用途将有调整。

市建局星期五（10月6日）在官网公布，七个地段的土地用途更改的详情。其中，媒体圈（Media Circle）／纬壹道（one-north Avenue）地段从“总容积率（GPR）为3.5的商业园”改为“总容积率为4.2、地面层为商业空间的住宅”。这个“高密度住宅项目”将满足纬壹一带的住房需求，让那里成为“充满活力的综合用途商业园”。

橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清指出，从医疗、媒体再到生物医学科学等领域，越来越多企业落户纬壹，为员工提供更多住房是及时的。预计，该地段可建约300个高层公寓单位。她补充，这一带已有一些私宅项目，增加一些公共住房将是有益的。“（这一带）仍有空地可用，可通过建设更多设施并加强交通网络，优化纬壹一带的连通性。”

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣认为，当局要帮助在那里工作的上班族减少通勤的时间，预计那里规划将有更多调整。

碧湾路（Bayshore Road）地段住宅用地，总容积率由3.5提高到4.2，一部分改为“道路”。麦俊荣说，那里不仅位于东海岸住宅区，也在东海岸公园大道和未来的汤东线碧湾地铁站旁，预计可建最多270个公寓单位或最多200个组屋单位。他补充，未来那里的许多住宅单位可能是海景房，且更有可能是公寓，而非组屋。新公寓项目每平方英尺（psf）价格可介于2500元至2700元。

玛格烈通道（Margaret Drive）住宅用地总容积率拟由3.5提高至4.2，市建局尚未公布发展计划。对此，合登集团高级数据分析总监李思德说，目前这一地段是一个停车场，可步行至女皇镇地铁站，预计可能建最多350个组屋单位。

至于七个地段中面积最大的登加绿苑道（Tengah Garden Avenue）地段，麦俊荣预测，那里可建最多2900个公寓或最多2000个组屋，鉴于登加一带已有不少预购组屋项目，有八成概率会建私宅。“为了让登加私人与公共住房取得良好平衡，政府可通过政府售地计划（GLS）出售这块地。”孙燕清则认为，那里可建造1000个综合发展项目私宅单位或最多750个优选地段（Plus）组屋单位。

其余三个土地用途拟更改的地段位于坎贝拉弯（Canberra Crescent）、牛乳场径（Dairy Farm Walk）以及花柏径（Faber Walk）。

李思德指出，这些绿地（greenfield）而非棕地（brownfield）地段的土地用途更改，可能旨在防止棕地业主暴发一笔。他说，只要本地道路和地铁网络能支撑更高密度人口，本地地块的总容积率就“没有理由不提高”。

此外，市建局也于9月29日在官网公布，位于菜市巷、兀兰路的两个地段，土地用途拟更改，也都涉及住宅。菜市巷地段是下次预购组屋销售活动推出的地点之一，将设三、四、五房式组屋，以及社区关爱组屋，共1230个单位。