第二届马新文化展演本地举行 学煮叻沙学跳马来社交舞

与料理达人一同烹调吉兰丹特色叻沙（Laksam）、学习源自马六甲的马来社交舞、欣赏砂拉越串珠工艺……本地公众即日起可到滨海广场等地点，参与一系列精彩的免费活动，进一步了解邻国的艺术、历史与文化。

三年一度的马来西亚—新加坡文化展演活动（Malaysia-Singapore Triennial Cultural Showcase），10月6日至8日在我国举行，由马来西亚旅游、艺术和文化部主办。文化展演由新马轮流在彼此国家举办，旨在增进两地民众对彼此艺术与文化的认识，从而增进友谊。首届展演2019年由我国在马国主办，因冠病疫情影响，第二届展演延至今年举办。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及马来西亚旅游、艺术和文化部副部长凯鲁菲道斯，星期五（10月6日）为活动主持开幕。主办方为到场者带来具有马来西亚各种民族和文化特色的表演，并展出传统绣品、绘画等。

唐振辉：冠病疫情未冲淡两国文化交流精神

唐振辉致辞时说：“冠病疫情使第二届文化展演活动推迟一年。不过，值得高兴的是，冠病疫情并没有冲淡我们两国之间的文化交流精神......而是继续蓬勃发展。”

他补充道：“过去几年里，新马两国的文化联系大大加强，两地的创意艺术和文化领域进行大量跨界交流。”

凯鲁菲道斯则提到，三年一度的文化展演是很好的平台，让两国庆祝多元的艺术、工艺、音乐、舞蹈和美食。“无论我们享用的肉骨茶和福建面在颜色、香料或药材的用量上有哪些差异，我们都能并肩体验马来西亚和新加坡的传统之美，从而强化我们的文化不是独立个体，而是一枚硬币的两面这一理念。”

今年文化展演的主题，是“马来西亚，亚洲魅力所在”（Malaysia，Truly Asia），这也是马国的旅游宣传口号。

除了观赏精彩的文化表演、参与互动游戏和制作传统佳肴，公众还能在配合文化展演举行的旅游展上，签订文化旅游配套。