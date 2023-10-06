世界技能赛次阶段 理工生越挫越勇夺金

刘钰铃

更新 /
更新 / 2023年10月7日 12:30 AM
发布 /
发布 / 2023年10月6日 10:52 PM
王伊彤（左）在本届第二阶段世界技能新加坡竞赛的电脑数控铣床项目中获得金牌。孙敬轩（右）则是资讯科技网络系统管理赛项的金牌得主。（世界技能新加坡竞赛提供）
王伊彤（左）在本届第二阶段世界技能新加坡竞赛的电脑数控铣床项目中获得金牌。孙敬轩（右）则是资讯科技网络系统管理赛项的金牌得主。（世界技能新加坡竞赛提供）

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从小就对资讯科技领域感兴趣的南洋理工学院学生孙敬轩，今年决定挑战自我，参加世界技能新加坡竞赛。尽管在第一阶段的比赛中落败，但他越挫越勇，在第二阶段脱颖而出，有望代表新加坡参加在法国举行的国际竞赛。

今年第二阶段的世界技能新加坡竞赛（WorldSkills Singapore Phase 2）于9月27日至30日举行。149名来自工艺教育学院和五所理工学院的学生角逐17个技能项目，包括飞机维修、资讯科技网络系统管理和手机应用开发。其中，55名参赛者荣获金、银、铜牌。

33名青年参加明年法国世界技能竞赛

在本届世界技能新加坡竞赛，以及世界技能亚细安竞赛中胜出的部分选手，将组成33人的代表团，参加明年9月于法国里昂举行的第47届世界技能竞赛，与各国代表一决高下。

修读网络安全与数码取证技术专业文凭课程的孙敬轩（20岁），在第二阶段新加坡竞赛的资讯科技网络系统管理赛项中获得金牌。他今年3月曾参加第一阶段、同一个赛项的比赛。但他那时在学校须修读较多额外的单元课程，以致于他无法平衡学业和训练，加上他比赛时非常紧张，导致表现不佳。

尽管如此，孙敬轩的教师给予他参加第二阶段竞赛的机会，因此他决定把握这难得的机会，希望为校争光。 

为了准备这个阶段的竞赛，孙敬轩从4月开始投入更多时间练习，他一周训练五天，每天约12小时。这次比赛的任务涵盖安装、配置以及优化不同的操作系统和软件包等，也考验参赛者进行故障排除（troubleshooting）的技能。

他受访时说：“虽然训练过程充满挑战，但我学到很多新技能，包括如何设置虚拟专用网络（VPN）。我也了解到无论面对什么困难，都必须坚持下去，相信自己的能力，并从失败中学习，以及勇于尝试新事物。”

颜晓芳：启发其他年轻人学习新技能

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期五（10月6日）在闭幕仪式致辞时说，希望世界技能新加坡竞赛的参赛者能启发其他年轻人，在掌握技能方面追求卓越。

颜晓芳说，在一个工作和技能快速发展的经济环境里，在职业生涯中提升技能，以及学习新技能将成为新常态。她鼓励学生掌握新技能，继续与时并进，提高受雇能力。

电脑数控铣床（CNC Milling）赛项的金牌得主，是在新加坡理工学院修读航空工程专业文凭课程的王伊彤（19岁）。她是这个项目六个参赛者中唯一的女生。

王伊彤说，她为了参赛，接受长达两年的训练。这个准备过程对她而言十分漫长，她感到压力很大。

她说：“我不晓得自己是否有进步，因此我一度很沮丧。不过，我的父母一直支持和鼓励我，教练和学长们也和我分享他们的参赛经验，并帮助我掌握新技能，我才能重拾信心。”

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