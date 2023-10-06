世界技能赛次阶段 理工生越挫越勇夺金

从小就对资讯科技领域感兴趣的南洋理工学院学生孙敬轩，今年决定挑战自我，参加世界技能新加坡竞赛。尽管在第一阶段的比赛中落败，但他越挫越勇，在第二阶段脱颖而出，有望代表新加坡参加在法国举行的国际竞赛。

今年第二阶段的世界技能新加坡竞赛（WorldSkills Singapore Phase 2）于9月27日至30日举行。149名来自工艺教育学院和五所理工学院的学生角逐17个技能项目，包括飞机维修、资讯科技网络系统管理和手机应用开发。其中，55名参赛者荣获金、银、铜牌。

33名青年参加明年法国世界技能竞赛

在本届世界技能新加坡竞赛，以及世界技能亚细安竞赛中胜出的部分选手，将组成33人的代表团，参加明年9月于法国里昂举行的第47届世界技能竞赛，与各国代表一决高下。

修读网络安全与数码取证技术专业文凭课程的孙敬轩（20岁），在第二阶段新加坡竞赛的资讯科技网络系统管理赛项中获得金牌。他今年3月曾参加第一阶段、同一个赛项的比赛。但他那时在学校须修读较多额外的单元课程，以致于他无法平衡学业和训练，加上他比赛时非常紧张，导致表现不佳。

尽管如此，孙敬轩的教师给予他参加第二阶段竞赛的机会，因此他决定把握这难得的机会，希望为校争光。

为了准备这个阶段的竞赛，孙敬轩从4月开始投入更多时间练习，他一周训练五天，每天约12小时。这次比赛的任务涵盖安装、配置以及优化不同的操作系统和软件包等，也考验参赛者进行故障排除（troubleshooting）的技能。

他受访时说：“虽然训练过程充满挑战，但我学到很多新技能，包括如何设置虚拟专用网络（VPN）。我也了解到无论面对什么困难，都必须坚持下去，相信自己的能力，并从失败中学习，以及勇于尝试新事物。”

颜晓芳：启发其他年轻人学习新技能

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期五（10月6日）在闭幕仪式致辞时说，希望世界技能新加坡竞赛的参赛者能启发其他年轻人，在掌握技能方面追求卓越。

颜晓芳说，在一个工作和技能快速发展的经济环境里，在职业生涯中提升技能，以及学习新技能将成为新常态。她鼓励学生掌握新技能，继续与时并进，提高受雇能力。

电脑数控铣床（CNC Milling）赛项的金牌得主，是在新加坡理工学院修读航空工程专业文凭课程的王伊彤（19岁）。她是这个项目六个参赛者中唯一的女生。

王伊彤说，她为了参赛，接受长达两年的训练。这个准备过程对她而言十分漫长，她感到压力很大。

她说：“我不晓得自己是否有进步，因此我一度很沮丧。不过，我的父母一直支持和鼓励我，教练和学长们也和我分享他们的参赛经验，并帮助我掌握新技能，我才能重拾信心。”