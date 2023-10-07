印尼热点增 我国烟霾情况或恶化每日将发报告

印度尼西亚苏门答腊的热点增加，我国烟霾情况这个周末可能恶化，国家环境局将从星期六（10月7日）傍晚，每天发布烟霾报告。

根据环境局网站资料，我国东部地区的24小时空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）星期五（6日）下午3时达到70之后便逐步上升，晚上10时和11时分别达到81和82，处于适中水平。

这是相隔一星期后，东部的24小时空气污染指数再度突破80。

截至星期五晚上11时，南部、西部、北部和中部的24小时PSI分别为69、54、58以及77，同样处于适中水平。

环境局星期五深夜发文告指出，苏门答腊同一天的林火热点有212个，相比之前两天的15及65个，明显增加。卫星图像显示，苏门答腊南部和中部出现烟雾和雾霾。

星期五下午，风向短暂变化，从东南风转为偏南风，把轻微烟霾吹来新加坡，使空气素质下降。

环境局指出，如果林火持续，且风向不利于新加坡，我国周末可能笼罩在烟霾中，24小时PSI可能超过100，进入不健康水平范围。

环境局将从星期六傍晚起，每天发布烟霾报告。报告将包含24小时PSI预测数字，方便公众规划接下来24小时的活动。

环境局早前已发通告给医疗保健机构、学前教育中心、学校和工作场所等，提醒大家一旦24小时PSI达到不健康水平，就应该采取适当措施，尤其是保护较易受烟霾影响的群体。

永续发展与环境部长傅海燕上星期五在脸书发文，提醒较易受烟霾影响的群体做好准备，例如在外出活动时备好药物。