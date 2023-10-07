2元变3.5元 援助弱势的贩卖机食品也起价

有公众发现用于援助弱势群体的食物贩卖机也涨价，每组食品从2元涨至3元5角，新加坡食物银行联合创办人解释，上调售价是为了让这项受欢迎的计划能够长期维持下去。

大巴窑居民陈女士（50多岁，摊位助手）告诉《新明日报》，以往临时有需求时，就会光顾位于组屋底层的食物贩卖机，以2元购买美禄、番茄酱等食品组合。自从这些食品的售价上涨至3元5角后，她转向超市购物，因觉得有些食品算下来还比超市贵。

食物银行：上调价格以长期维持

除了陈女士，近期也有一名网民洪先生在脸书发文指出，食物贩卖机从三件食品卖2元，涨到如今一件食品卖3元5角。他举例有一款相似的食用油，在一家超市就能以1元8角买到。

推出这款食物贩卖机的慈善组织新加坡食物银行联合创办人黄玮婷受询时说，受到“捐助疲劳”（donor fatigue）的影响，食物银行如今收到的食品捐赠已从2020年约160万公斤，减少到约60万公斤。现金捐赠自2020年冠病疫情后也不断减少，下滑约50%，每年下滑10%至20%。

食物贩卖机计划推出后大受欢迎，需求也随之大幅增加，义工每次为自动贩卖机补充食品，食品都会很快被兑换一空。为了让计划可以长期维持下去，食物银行自去年开始增加兑换食品的所需积分，售价从2元上调至3元5角。

“根据反馈，增加所需兑换积分并没有对受惠者造成负面影响。相反，他们如今可以在需要时兑换到食品。”黄玮婷也澄清，不论是兑换一件食品或一组食品，每一次的兑换都价值至少3元5角。

涨价前月可兑换25次 今最多14次



黄玮婷表示，食物银行至今已分发出2000张储存卡给需要帮助的人，卡内每个月自动充值相等于50元的积分。

食品售价上调后，每名持卡人需要用更多积分兑换食品，相比涨价前可以每个月兑换食品25次，如今他们最多能兑换14次。食物银行目前在全岛13个地点拥有34台食物贩卖机。

“位于大巴窑一巷第158座组屋底层的贩卖机已经在上个月因为合作到期而搬走。持有储存卡者可以继续使用位于大巴窑一巷第131座的贩卖机。”

记者走访位于蔡厝港七道第813A座组屋的食物贩卖机时，发现价值3元5角的选项多由两件食品组成，食品种类多样，包括沙丁鱼罐头、饼干、牛奶、快熟面等。贩卖机也接受多种无现金支付方式，包括信用卡和易通卡支付。

完整报道，请翻阅2023年10月7日的《新明日报》。