执法人员埋伏客工宿舍区 突击漏税香烟买卖

新加坡关税局公布今年上半年漏税香烟相关数据，截至今年6月，当局已起获漏税香烟136万包，相关违例者超过6300人。当局将持续展开执法活动，以打击和遏制相关的违例行为。

关税局于星期三（10月4日）同步在万礼园和大士1道的客工宿舍附近，进行取缔贩卖漏税香烟活动，共有五名年龄介于20岁至37岁的孟加拉籍男子因兜售漏税香烟被捕，另两人则因购买漏税香烟被分别开出1000元和1300元的销案罚款。

关税局也起获53条和15包散装漏税香烟，这批漏税香烟应缴付的关税和消费税分别为5352元和482元。

根据关税局的数据，今年首六个月，当局已经起获漏税香烟136万包，去年全年起获的漏税香烟有216万包；相关违例者则多达6300人，人数直逼去年一整年的7869人，甚至比前年一整年的4963人还多。

以脚踏车作“开业”记号 执法人员趁交易时围剿

为了让媒体进一步了解取缔贩卖漏税香烟的难度，关税局特地安排《联合早报》记者随行，直击了万礼园的执法行动。

一名背着黑包的黑衣男子，傍晚7时15分来到宿舍附近，打量四周后席地而坐，盯着路过的每一名客工。客工们知道黑衣男子什么来头，想买漏税香烟的客工只要一个眼神，双方就会在树下完成漏税香烟的买卖。

据观察，在30分钟到40分钟内，黑衣男子完成了三四起交易。期间，另一男子会从旁协助，站在树下的脚踏车旁，必要时从车筐内取出漏税香烟。客人一般先在不远处把钱交给黑衣男子，跟着才到脚踏车旁取烟。

主要兜售漏税香烟的相信是黑衣男子，他会固定在宿舍外卖烟，停在树下的脚踏车是他开门做生意的记号，宿舍里的客工口耳相传，“识途老马”会在看到脚踏车后去买烟。

执法人员看准时机，趁交易进行时围剿正在兜售漏税香烟的两人，协助兜售的男子一度尝试逃离现场，但最终还是被制伏。两人分别是29岁和37岁，一人持工作准证，另一人则持特别准证。

执法行动须“人赃俱获” 突击时机是关键

针对街边买卖漏税香烟的执法行动有相当的难度，其关键之一在于时机的掌握。执法人员必须“人赃俱获”，同时确保他们当场认罪，以防违例者逃离现场或否认罪行。

在这次行动中，关税局人员起获八条和一包原产中国的散装漏税香烟，购买漏税香烟的客工也被当场开出销案罚款。

该客工来自孟加拉，在本地工作九年，此次已是他第三次因购买和拥有漏税香烟被开销案罚款。他在两三年前被罚500元，一年前被罚800元。

他受访时称，自己因为手头紧而向朋友借钱买漏税香烟，卖漏税香烟的男子几乎每天定时出现，客工都知道他们的来头。

“我的月薪是1000元，这次要缴的1300元比薪水多，今后再也不买漏税香烟了。”

大士突击行动逮捕三男子

在大士1道客工宿舍附近展开的另一场突击行动中，关税局人员逮捕了两名20岁和23岁持有工作准证的男子。另一名男子则因帮两人“看水”和拉客被逮捕，上前买烟的客工也被处以1000元的销案罚款。

相较于万礼园被捕的两人，这三人相当谨慎，会将漏税香烟藏在草丛中，但还是被执法人员起获45条和10包散装漏税香烟，以及3.3公斤的咀嚼烟草。当局已交由卫生科学局调查。

目前四名贩卖漏税香烟的男子已被控，另一人的调查正在进行中。

反走私与社区参与处处长蔡德辉说：“一些客工可能会受到诱惑，兜售或购买漏税香烟，以赚快钱或省钱，却没有意识到其中的风险。我们正积极监控已发现或怀疑有兜售活动的区域，也与宿舍业者等相关机构合作，向客工进行宣传和教育。”

根据关税法令及消费税法令，购买、售卖、运送、储藏、持有或交易漏税物品是严重触法行为。违例者可面临高达漏税金额40倍的罚款，以及长达六年的监禁。