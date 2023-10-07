警方突击乌节夜店 95女两男被押上警车

警方大阵仗展开扫荡行动，突击检查乌节一带的夜间娱乐场所，95名女子和两名男子当场被捕，由多辆巴士和载客小货车载回警局调查。

这起行动发生在星期五（10月6日）深夜至隔日凌晨，地点是乌节加文纳路（Cavenagh Road）附近的商店街。警方在午夜时分无预警出现，引起不少人驻足围观。

表面上是夜店顾客 实则陪酒陪客

黄姓目击者告诉《联合早报》，近百名打扮时髦的女子被挨个押上警车，相信大部分是外籍人士，主要来自中国和印度尼西亚，她们流连于周边的多家夜间娱乐场所，不少表面上是夜店顾客，暗地里却陪酒陪客从中捞钱。

他说：“警方午夜前后就开始展开行动，到了凌晨两三点才调来巴士和载客小货车，也有至少八辆警车来回跑了两三趟，才把这些怀疑触犯不同条例的人一一载走。过程中，不少女子戴着口罩遮掩，有些掩脸哭泣，显得手足无措。”

根据黄姓读者提供的视频，一些女子在便衣警察的督促下，缓缓走上停靠在路旁的巴士或载客货车，个个神色低落，当中有的身穿短裙、短裤和高跟鞋，打扮艳丽。

新加坡警察部队发文告证实，刑事侦查局联合移民与关卡局，星期五在乌节路一带展开执法行动，逮捕了涉嫌在KTV酒廊参与卖淫活动的95名女子和两名男子。他们介于18岁至45岁。

其中，20岁男子涉嫌管理卖淫场所，另一名31岁男子则被指依靠他人卖淫为生或从中牟利。两人都因抵触妇女宪章被捕。

调查还在进行中。

警方在文告中强调，将继续对公共娱乐场所和夜间生活场所进行定期执法行动，打击犯罪活动，违例者将依法严惩。

知情者：部分业者从豪杰大厦搬到加文纳路周边商场

据在场一名知情人士透露，乌节豪杰大厦的夜间场所逐一停业后，一些业者另寻地点营业，其中就有部分搬到加文纳路周边的商场。冠病疫情限制措施放宽后，这些夜店更如雨后春笋般林立，入夜后异常热闹。

警方早前指出，为了整顿豪杰大厦内的非法活动，警方已不再为里头的夜间场所更新公共娱乐执照，所有夜间场所业者已在8月1日全面停业。当时只有一家业者正在上诉等候结果。