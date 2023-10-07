黄循财探访新加坡驻美空军分遣队

副总理兼财政部长黄循财到美国亚利桑那州卢克空军基地，探访我国在当地的“和平卡文”第二阶段分遣队，并同派驻那里的新加坡空军部队人员与家属交流。

“和平卡文”第二阶段分遣队成立于1993年，是我国空军部队在海外成立最久的分遣队，刚在今年4月庆祝成立30周年。国防部指出，在美国训练可让我国空军部队克服新加坡的空域限制，在富有挑战性的实际训练环境中磨练空战技能和作战能力。

根据国防部文告，黄循财在新加坡时间星期六（10月7日）探访“和平卡文”第二阶段分遣队（Peace Carvin (PC) II detachment）。除了参观分遣队的设施和了解相关培训计划，他也亲睹了空军部队未来将拥有的F-35型战斗机。这款更先进的战斗机预计2026年开始交付新加坡，以取代现有的F-16型战斗机。

黄循财说：“新加坡和美国在国防等多个领域有非常坚固的合作。新加坡在美国的军事训练规模是在美规模最大的队伍之一，体现了两国对彼此的信心和信任。我期待这个伙伴关系持续发展与增长。”

黄循财也同派驻当地的新加坡空军人员和他们的家人交流。他对空军人员在加强新加坡的军事能力和保障国家安全方面所做的奉献表示感激，也感谢他们的家人给予支持。

国防部说，黄循财此次探访重申了新加坡对新美防务关系的承诺。

随着我国即将开始接收F-35型战斗机，“和平卡文”第二阶段分遣队接下来几年，将转至F-35型战机训练分队所驻扎的阿肯色州史密斯堡的艾宾空军国民警卫队基地（Ebbing Air National Guard Base），以便操作F-16和F-35战机的人员有更多机会进行综合训练。

新加坡空军部队的空勤与地勤人员也会定期同美国空军人员参加各种演习，以训练操作技能。