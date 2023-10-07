62个交通灯全天候有声提示 助视障者安全过马路

全岛目前有62个交通灯增设了全天候有声提示，协助视障者无论日夜都能安全地过马路。

作为2030年加强残障服务总蓝图的一部分，陆路交通管理局今年4月宣布，到2025年，325个交通灯将增设全天候有声提示的功能。这些交通灯将分布在视障者人数较多的10个市镇。

它们为淡滨尼、勿洛、宏茂桥、红山、蔡厝港、裕廊西、盛港、大巴窑、兀兰和义顺。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达日前书面答复官委议员王华瀚的询问时透露，陆交局至今已为62个交通灯装上全天候提供有声提示的功能，并会在2025年如期完成安装工程。

他提到，陆交局和社会及家庭发展部会观察这个功能的有效性，再评估是否在更多交通灯安装。陆交局也正在探讨，将交通灯信号和第三方应用结合在一起的科技可行性，以提升视障者的通勤体验。

自2004年起，陆交局开始为交通灯增设有声提示的功能，协助视障者独立外出。目前有1300个交通灯有这样的功能。为了不影响附近居民，有声提示的运作时间设在早上7时至晚上9时。

至于上述325个全天候提供有声提示的交通灯，它们一整天都会发出微小声音，协助视障者找到脚蹬的位置。过了晚上9时，视障者只要在“友善绿人”阅读器上扫一下他们的残障者优惠卡，就会启动交通灯转“绿人”时发出声响。

徐芳达说，过去五年，陆交局每年平均接到八起有关交通灯有声提示的噪音投诉。当局在调低发出的声量后，问题都有所解决。

视障者张国斌（42岁，科技分析师）说，交通灯的有声提示声量调低后，有时会被路上交通的声音盖过，无法起到原本的作用，希望居民能体谅一些。

他提议，交通灯若能安装感应器，只要在设定范围感应到视障者携带的残障者优惠卡，就会自动启动有声提示，待视障者步出范围后，发声功能就会停止。这对视障者和居民都有益。

另一名视障者陈秋松（62岁，按摩师）说，有时因为工作关系会比较晚回家，但交通灯的发声功能已经暂停。“我只好站在交通灯，等其他人过马路时，我就跟着过，要是没有人，就只能站在那里。有时驾驶者会响笛，让我过马路。”

他指出，虽然希望交通灯24小时都有发声提示的功能，但也要考虑到住在附近的居民。“我们不能自私。”