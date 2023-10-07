掌握数码科技@西南计划 助年长者提高防诈骗技能

曾鸾凤五年前接到诈骗电话，所幸机警未成为受害者。她星期六（10月7日）参加刚推出的掌握数码科技@西南计划，希望从中掌握更多防诈骗技能。

西南社区发展理事会、新加坡数码转型办公处（SDO-SG Digital Office）以及新电信首次联合推出的掌握数码科技@西南计划，星期六在景山民众俱乐部启动，并计划接下来一年推广到其他西南区。

该计划主要通过路演、举办工作坊和课程三方面，协助居民掌握基本的数码科技常识，避免成为诈骗分子成功下手的目标。新电信也派出近30名义工，在工作坊中与约120名年长者参与互动游戏，并教导他们如何设置更安全的密码和下载防诈骗应用。

曾鸾凤（65岁）接受《联合早报》访问时透露，她五年前接过诈骗电话，对方声称来自快递公司，说有未取邮件等待她领取，还查问许多问题如名字和地址等。幸好她机警挂电话才没被骗，却担心了好几个小时。

此后她不敢接听陌生电话，但最近诈骗案越来越多，她于是报名参加掌握数码科技@西南计划。她说，自己在活动中学会很多东西，包括如何设置更安全的密码等防诈骗技能，打算回家后更换密码并与家人分享所学。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在推展仪式上致辞时说，人工智能的科技日新月异，因此必须掌握基本的数码科技常识，才能更好地保护自己和家人，更有信心地应对瞬息万变的数码科技大环境。刘燕玲也是西南区市长。

刘燕玲也透露，她的母亲四个月前接到诈骗电话，对方声称她母亲的信用卡遭盗刷3000元，这让她非常担心，幸亏自己及时让母亲挂断电话才让她免受诈骗。

参与工作坊的叶雪梅（66岁，退休）受访时也分享她学到包括不随便接听电话和点击链接，义工也帮她下载防诈骗应用。

45岁的蓝浩月是新电信的部门主管。她受访时说，自己是第一次参加义工活动，能帮助年长者提高防诈骗意识感觉很有使命感，也会鼓励同事一起参加。