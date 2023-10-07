调查：确保社会公平我国持续特出 是第四代领导班子挑战

新加坡人普遍认为，我国第四代领导班子面对的挑战是如何维持社会公平，继续确保新加坡特出。不过相比之下，中年或更年长的群体更关注国防和维持廉洁能干的政府，年轻人则更关注建立公平社会和媒体管理。

人民行动党政策论坛顾问、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六（10月7日）在行动党政策论坛举行的“透视”（Insights）系列第二场对话会上，公布由论坛进行的调查结果。这个线上调查于今年9月22日至10月2日进行，共收到约1500份答复，内容是让受访者选出他们认为我国领导班子面对的三大挑战。

杨莉明说，整体而言，受访者普遍认为我国领导人面对的挑战主要是“防卫新加坡免受威胁”“保持政府廉洁能干”“维持公平而非福利社会”，以及“保持新加坡表现特出”。此外，不同年龄层的选择反映出值得我们思考的现象。

调查显示，20岁或以下的受访者较多认为“维持公平而非福利社会”和“媒体管理”是挑战，“防卫新加坡”不在他们的五大首选之列。50岁以上则较重视防卫国家，以及廉洁能干的政府。

50岁以上的受访者有近六成认为“防卫新加坡”是挑战，而20岁或以下只有24％这么认为。

认为“媒体管理”是挑战的情况则相反。在20岁或以下者当中，多达56％认为“媒体管理”是个挑战；21岁至35岁的受访者当中也有约四成认同；50岁以上者仅有13％这么认为。

此外，相较于年轻人，年纪较大者对于在多语环境中维系个人身份与文化更有共鸣。

整体上，“绿化新加坡”和“推动多语环境”是被视为挑战性较小的两个课题。对此，杨莉明提醒，这可能意味着人们将种族和谐当成理所当然，而忽略了推动多元文化是一个必须持之以恒的工作。

“维持公平社会”和“保持新加坡表现出众”是普遍认同挑战

从整体反馈来看，“维持公平社会”和“保持新加坡表现出众”是各年龄层普遍认同的挑战；这正是“新加坡携手前进”运动的核心主题。

杨莉明说：“各年龄层所反映的不同看法，不论是国防、清廉及能干政府，或媒体管理，都提醒我们，每一代人因为独特的环境和经历，都有着各自宝贵的见解。若能聆听彼此的看法、更好地了解新加坡，我们就会获益良多，携手前进。”

人民行动党政策论坛顾问、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（站立，右）和前内阁部长、行动党前主席许文远（站立，左）星期六在行动党政策论坛对话会上同党员交流。（李冠卫摄）

配合李光耀百岁冥诞 举办“透视”对话会

“透视”对话会配合建国总理李光耀百岁冥诞举办，讨论他的治国理念对政策发展的影响。受邀出席的前内阁部长、人民行动党前主席许文远指出，李光耀不追随民粹主义、向人民反映事实和硬道理的作风，塑造了我国独特和珍贵的政治文化，但人工智能等发展会使人们更难以分辨事实，使凝聚社会面对更大的挑战。

他致辞时说，政治竞选往往会出现“免费午餐”这类不切实际的言论，让选民面对空头承诺、不实内容等，英国脱欧、美国总统选举等都反映了这种现象。“我觉得这样的现象未来会更糟。社交媒体和深伪技术将使人们更难分辨事实与谎言……政治投机者能够更轻易地煽动仇恨情绪、分化社会，这将使我们的建国任务、凝聚人民的工作更具挑战。”