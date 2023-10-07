许文远：我国不认同西方观点 媒体不应分化社会

前内阁部长、人民行动党前主席许文远指出，我国对于媒体角色的观点与西方不同，我们认为媒体应凝聚而不是分化社会，不该以“言论自由”为名做不实报道。

许文远也是新报业媒体信托主席。他星期六（10月7日）在行动党政策论坛举行的“透视”（Insights）系列对话会上忆述，新加坡在1980年代与西方自由派媒体之间出现一些问题。西方媒体扭曲对新加坡政治的报道，却拒绝让我国回应，即使我国提出买报章广告版位来刊登回应也被拒。

新加坡政府后来规定这些媒体在本地发行的报刊不许有广告，以限制它们的发行量。这些媒体试图挑战新加坡，我国并未禁止它们发行，在本地的读者仍可看到他们的报道，可是有关出版商的广告收入减少了。这持续了一段日子后，外国媒体逐渐意识到必须尊重新加坡的回应权。

许文远说：“这也反映了我国独特的媒体政策，以及对媒体角色的要求。媒体的角色是什么？我国与西方对于这点有基本上的不同。我们要求媒体通过凝聚人民来支持国家建设，而不是分化人民。西方自由派媒体则强烈认为，言论自由比一切都重要，甚至觉得它们有权报道谎言，这将分化社会。”

他认为，李光耀应对这些媒体风波的方式展现了他破框思考的独到之处，以及在维护新加坡长远利益方面的信心。

李光耀付出的努力也使新加坡能在世界舞台上发挥作用。例如，与印度尼西亚共同发展峇淡岛、民丹岛等计划，为两国带来经济效益，也促进两国领导人的协作关系。此外，当年中国领袖邓小平南巡时赞扬新加坡的发展模式后，我国便先后接待了不少中国考察团。李光耀对于这样的考察成效有疑虑，便提出了中国苏州工业园计划。这促进了新中两国之间的合作，也促成了后来的新中双边合作联合委员会，深化双边关系。

行动党的这个对话会有超过300人参与，包括党员、前国会议员和受邀人士。

40岁罗邦伟今年7月开始在盛港服务

行动党政策论坛理事会成员罗邦伟（40岁）在对话会上说，他这一代人期待能发挥社会影响力，相信行行出状元，这也是促使他加入行动党服务的原因。“我们要赢取新加坡人的信任，更重要的是赢得委托，以便服务人民，带领新加坡前进。”

罗邦伟是科技顾问公司Temus的通讯、公共事务与营销部总监，八年前开始在国会议长谢健平负责的布莱德岭区服务，从今年7月开始在盛港服务。

罗邦伟是人民行动党政策论坛理事会成员，八年前在布莱德岭区服务，最近开始在盛港区服务。（李冠卫摄）

盛港集选区目前是反对党工人党选区。据报道，行动党2022年3月委任新支部主席，对盛港团队进行重组。除了蓝彬明，其他新面孔包括盛港中支部的埃尔米（Elmie Nekmat）、盛港北的黎曦怡和盛港东的凌炜鸿。