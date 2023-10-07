金管局基本理财规划指南 设四指标助理财　

新加坡金融管理局与业界合作推出基本理财规划指南，通过更简单易懂的统一方式，从紧急资金、保险、投资和遗产规划四大方面，鼓励人们提早进行理财规划，为退休生活做好准备。

根据基本理财规划指南，个人应预留至少可应付三至六个月开支的存款作为紧急资金，以备不时之需。另外，金管局鼓励个人购买保险，包括相当于年收入九倍的死亡与永久性残障保险，以及相等于年收入四倍的重大疾病保险。不过，金管局也建议，最多只将收入的15%用于购买保险。

此外，指南也建议，个人可以将收入的至少10%用于投资，为退休生活铺路，或达成其他财务目标。在遗产规划方面，则可订立遗嘱和为公积金设提名人，以及做好预先护理计划（Advance Care Planning，简称ACP）。

这是金管局首次与多家机构联合推出基本理财规划指南，包括新加坡银行公会、新加坡人寿保险协会与财务顾问协会等，并在“为生命做好准备（Ready for Life Festival）”嘉年华上发布这项指南，卫生部长王乙康是活动主宾。

金管局资本市场助理局长林端利说，希望通过行业合作伙伴，增加各种接触点，确保能够跟每个新加坡人分享一致的信息。（邝启聪摄）

金管局资本市场助理局长林端利说：“我们希望在公共和私营部门之间，传达一致的信息，让新加坡人可以采取非常简单和可行的方法，来掌控自己的财务，维持个人财务健康。”

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰，支持基本理财规划指南的推出。她说，银行会继续秉持独有的“风险优先”（Risk-First）方法，即在考虑投资增值前，优先考虑通过保险计划和储蓄等低风险产品，来为客户提供保障。

华侨银行在2023年10月，从100多万名客户的账户中收集的匿名数据显示，在过去一年中，只有53%客户拥有六个月或以上的应急资金。在过去五年中，这一数字没有明显变化。华侨银行财富咨询部总经理徐道意建议，公众可以通过银行推出的“人生目标”（Life Goals）开始财务规划的第一步。

在滨海湾金沙会展中心举行的嘉年华吸引了1000名公众前来，现场也有15家行业协会设置摊位，包括新加坡金融业纠纷解决中心、理财通识学院与新加坡数码转型办事处等，为公众免费提供咨询服务。

现场也举办座谈会，邀请财务规划师与公众分享多项信息，例如怎么应对通货膨胀、夹心层如何制定遗产规划及如何减轻负债等。

67岁的黄丽玉是退休人士，她通过网上知道这项活动。黄丽玉受访时指出，她担心退休金是否足够，而且不清楚若把财产留给子女，子女会如何使用；听了座谈后得到启发，想与子女探讨如何管理财产，以妥善帮助下一代。