新世代中国茶饮进驻狮城遍地香

20多年来，新加坡民众熟悉的珍珠奶茶主要是来自台湾及本地的品牌。然而近年，多个来自中国大陆的咖啡及新式茶饮品牌，如喜茶、蜜雪冰城、霸王茶姬与瑞幸咖啡，也纷纷进驻新加坡并迅速在此扩张。这些在中国家喻户晓的巨头，都选择新加坡作为进军海外的首个站点，为本地已多元的饮品市场注入新活力之余，也引进它们在运营、产品研发与客户体验的创新技术，这些数码创新为本地饮食企业带来怎样的启发？

在一个平常的周一下午，记者步入福南中心。各商铺展示着各种新颖产品、电玩设备、脚踏车及手机配件。商场二楼，有四个显眼的汉字“霸王茶姬”——这是中国的新式茶饮店于2020年在新加坡设立的第一家门店。

目前，这个品牌在全岛有12家门店。霸王茶姬的新加坡总代理钟志弘，在冠病疫情期间开设了第一家店。他说：“福南是一个极佳的位置、充满活力的环境，吸引了拥抱科技的年轻人。楼上的共享办公室里，坐着喜欢尝试新鲜事物的年轻白领，他们都是我们的目标客户。”

霸王茶姬是从中国来新加坡拓展海外市场的新式茶饮与咖啡品牌之一；其他在本地的中国品牌还有喜茶和瑞幸咖啡等。经过在中国多年的市场验证，这些品牌都选择新加坡作为海外发展的起点，背后又有何原因呢？