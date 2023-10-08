圣安德烈教会医院旧址招标 料设餐饮场所

牛车水一带的圣安德烈教会医院旧址展开招标，预计这栋半椭圆三层楼高的百年老建筑将设餐饮场所，为牛车水注入更多活力。

新加坡土地管理局9月27日在国有产业信息平台上，针对卡达耶那鲁街（Kadayanallur Street）5号的三层楼高百年白色建筑展开“价格与素质准则”招标。此次招标将提供五年的前期租赁，可续租四年。

根据招标书，这栋楼的用途为“创意生活方式”。包括户外用餐区在内，任何餐饮用途的面积上限约为1万1840平方英尺，且仅限一楼和屋顶。

此外，这栋楼也不得作为夜总会、按摩院、仓库、客工宿舍、医院等用途。二楼和三楼的空间则适合用于瑜伽、共用工作空间、展览等。

土管局受询时说，这是它首次将这栋建筑用于创意生活方式，让业者探索利用一楼空间及屋顶经营餐饮生意。为进行全面评估，投标书的评估比重，价格占四成、素质占六成。其中，素质部分包括投标的概念和创意，以及如何通过全天候服务创造一个充满活力、引人入胜的社区空间，为这一带注入更多生机。

土管局：投标书应包括减少碳足迹举措

土管局还要求，投标书应包括减少碳足迹的举措，如使用LED节能灯与智能传感器、节水装置，或设置促进回收与升级再造（upcycling）的区域等。

合登集团高级数据分析总监李思德受访时预测，这栋建筑将吸引商业学校以及正寻找旗舰建筑并可为它命名的公司。“根据用途，每月租金可能介于7万元至12万元。”

这栋目前空置的建筑靠近麦士威地铁站和丹戎巴葛商业区，曾是圣安德烈教会医院（St. Andrew’s Mission Hospital）旧址，多年来曾用于多个用途，如综合诊疗所、诗家董的办公室等。这栋楼由双迈（Swan & Maclaren）建筑设计公司负责设计，该公司也曾设计莱佛士酒店和丹戎巴葛火车站等本地地标建筑。

圣安德烈教会医院1923年由慈善家陈恭锡的女儿、银行家李浚源的夫人陈德娘捐巨款兴建。建院初旨是为牛车水地区的弱势妇女和孩童提供服务。

该院曾是眼科、性病科、结核病科、骨科、产前妇产科，以及儿科等科室的专科医院。1942年至1945年日军占领新加坡时，该院易名为“市民医院”。该院还曾是政府药物和医用器材的仓库。1949年，圣安德烈教会医院搬到丹戎巴葛区。

土管局将于下星期二（10月10日）下午3时进行场地展示。招标活动12月6日上午11时截止，预计明年3月公布结果。