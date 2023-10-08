烟霾来袭 因呼吸道或过敏问题求医者增加

新加坡目前面对新一波冠病疫情，同时又出现烟霾问题，受访医生和中医师指出，因呼吸道感染、咳嗽、哮喘等症状求医的病患已有所增加。医生建议公众在空气污染指数偏高时，避免或减少户外活动，尤其是体能运动，并在室内使用空气净化器。

天职药房全科医生梁俊杰接受《联合早报》访问时说，受烟霾影响而到诊所求医的病患，两三周前就开始增加，常见疾病包括过敏性鼻炎（allergic rhinitis）、咳嗽、哮喘、皮肤过敏、眼睛不舒服等。

他说，24小时空气污染指数（PSI）本周末攀升，预计下周会出现更多病例。

“烟霾导致的症状会对心脏慢性病患和患上肺部慢性病，如哮喘和慢性阻塞性肺病的患者，产生严重影响。湿疹和过敏性鼻炎患者也会受到更大的影响。”

PSI达200时应戴口罩 N95口罩为首选

梁俊杰建议在PSI超过200时戴上口罩，N95口罩是首选，因为多数的手术口罩可能无法隔离微小颗粒。

问及近期冠病病例的增加，梁俊杰说，如果病患感染冠病的同时，还受到烟霾症状的影响，可能须要更长的时间康复。

受访医生吁未完成疫苗接种者接种疫苗

勿洛杨叶药房的叶特丽莎医生（Theresa Yap）则指出，空气中的微颗粒也可能会传播冠病病毒，因此呼吁还没完成冠病疫苗接种的公众接种二价疫苗。

安微尼亚山医药中心呼吸道及加护病学专科张耀光高级顾问医生建议，如果情况持续或恶化，使用吸入器（inhalers）的慢性肺部疾病患者也应考虑加强治疗。

张耀光说，即使年轻且身体健康的人最好也采取措施保护自己。“烟霾可能不会导致急性肺部疾病，但长年累月接触烟霾也可增加患上慢性肺部疾病和肺癌的风险。”

69岁的退休人士黄绳东患有哮喘，得定期使用吸入器。他六个月以来的病情稳定，直到星期二（10月3日）突然发作，还得送院治疗。

女婿林𬀩畯（34岁，销售人员）受访时说：“护士有给他留在医院吸氧气，一阵子才让他回家，医生说这可能是空气质量的问题。”

“我们就觉得奇怪他为什么突然会哮喘发作，他星期一只是去牛车水走走罢了。这两天看新闻才知道是烟霾来了。”

黄绳东家里客厅和房间都有空气净化器，也会开冷气。林𬀩畯说：“可能多几天空气变好了才会让他出门。”

避免食用刺激食物 合理饮食助增强身体抵抗力

新加坡富乐康中医院长徐常清博士提醒公众在这段期间注意自我防护。“病从浅中医，身体一旦出现不舒服就应该立即求医，不能大意。”

她建议，保持良好的情绪对于增强免疫力和预防疾病非常重要，另外也得注意饮食调理。合理饮食有助于增强身体抵抗力，包括多摄入富含维生素C和抗氧化剂的食物，如新鲜蔬果，并且避免食用辛辣刺激的食物。

自发成立的民间组织烟霾消除行动小组（Haze Elimination Action Team，简称H.E.A.T）负责人之一汪炳华呼吁大家重视烟霾问题，在户外活动时应戴上口罩，在室内则使用空气净化器。如果没有净化器，可以更换功能较好的空调过滤网。