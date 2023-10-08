环境局：我国烟霾情况料将持续 周一才可能改善

新加坡的烟霾情况预料将持续，未来24小时的空气污染指数预计会处于适中至不健康水平，情况要到星期一才可能改善。

国家环境局星期六（10月7日）傍晚发布烟霾报告指出，新加坡和周边地区星期天（8日）的风力将减弱，目前的烟霾情况将持续。预计在接下来24小时内，全岛的24小时空气污染指数（PSI）将处于适中的高端水平至不健康的低端水平。

星期一预计会下阵雨 烟霾情况或改善

星期一（9日）预计会下阵雨，风向也会出现有利变化，烟霾情况因而可能改善。

由于空气素质进入不健康水平，由环境局领导的跨部门烟霾行动小组星期六正式启动。为保护公众的健康，小组推出了行动计划和建议。

接下来，环境局每天会发布烟霾报告。报告将包含24小时PSI预测，方便公众规划活动。

小组会继续密切关注情况，以减少烟霾对公众的影响。如果烟霾情况恶化，各机构将发布额外的报告。

截至星期六晚上11时，东部和中部的24小时PSI都已经破百，东部攀升至121，中部达116，南部的也达99。北部和西部分别为74和67。PSI介于101到200属于不健康水平，环境局建议公众减少户外活动。

报告指出，烟霾对健康的影响取决于个人的健康状况、PSI水平以及户外活动的时长和强度。减少户外活动和运动有助于减轻烟霾带来的不良影响。

根据接下来24小时的空气质量，环境局建议健康人士减少长时间或剧烈户外运动；年长者、孕妇及孩童尽量减少长时间或剧烈户外运动；慢性肺部与心脏疾病患者则应避免长时间或剧烈户外运动。

环境局指出，本地周边大部分地区继续处于干燥状态。星期六在苏门答腊岛南部和中部的大部分地区测到188个火点，比星期五（6日）发现的212个略有减少。

印度尼西亚官员说，雅加达过去几天至星期六已采取行动，封锁了苏门答腊岛和加里曼丹岛的35个大型种植园，以方便调查导致烟霾的火患。

傅海燕：已为情况恶化做好准备

永续发展与环境部长傅海燕星期六出席裕华区食物救援活动时接受媒体访问说，当局已为烟霾情况的恶化做好准备，例如确保口罩库存是足够的。

她说：“我们应对的是不确定的天气状况。我们必须时刻做好准备，保持警惕。”

新加坡国立大学遥感中心（CRISP）首席研究员廖泗津博士受访时说，国大遥感中心进行的烟雾传输模拟显示，接下来几天烟霾情况还可能持续。

廖泗津指出，由于厄尔尼诺现象的影响，当前本区域的天气炎热干燥。他预计火点可能继续存在，直到11月初，也就是下一次雨季来临之时。目前火点浓度并不太高，预计烟霾不会像2015年那样严重。

新加坡国立大学地理系教授罗斯博士（Matthias Roth）认为，因为苏门答腊中部预计还会持续干燥，主流风也将继续从东南往南方吹，因此火点可能会继续增加，烟雾也可能继续吹向我国。

每周都坚持与朋友一起到牛乳场自然公园晨跑两三小时的郭大辉（50岁）受访说，他们在星期六跑步时并没有感受到烟雾的影响。他说，通常他只要嗅到空气中有异味或看到天空灰蒙蒙，就会停止户外运动。