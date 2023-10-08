四洋男女里应外合 偷二手店服饰

四洋男女里应外合，一人试衣，一人递衣，另两人假装给意见，联手偷走三件二手服饰，女店主发现后公布电眼画面。

这起偷窃案发生在星期六（10月7日）傍晚6时许，地点是牛车水宝塔街一间名为Nearest Ten的二手服饰店。

记者联络上店主林小姐（22岁），她受访时表示，开业近五个月，店内是首次遭窃。

据她绘述，店内当时约有20名顾客，四名年轻洋男女入店后，起初在店内闲逛，偶尔环顾四周，再拿起服饰观看和试穿，并无可疑之处，因此店家也没有特别注意。

数分钟后，身穿绿色上衣的女子拿起两件上衣、一条裙子、一个帽子，提着四件衣物走进试衣间。

另一名身穿白衣的男子尾随到试衣间外，又把另一条长裤交给女子，后者假装不满意，随后对方又递来一件紫色上衣。

其余两人随后也来到试衣间外，几人谈话提出意见，期间还面带微笑击掌。

当女子从试衣间出来时，手上突然提着一个塑料袋，原本带进去的五件服饰，也只剩下两件。

女子把剩余的两件衣服挂回衣架，随后四人若无其事地离开，整个过程大约30分钟。店主约10分钟后检查衣架，发现他们并未归还所有服饰，也没有付款，查看电眼后才揭发此事。

店主立刻报警，同时把偷窃画面发布到社媒上。

警方受询时证实，已接获通知，案件调查中。

完整报道，请翻阅2023年10月8日的《新明日报》。