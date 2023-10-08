AI助失智症病患作画 追忆往昔美好时光

失智症患者马夫达用笔简单勾勒出大树和海边的样子后，再由艺术治疗师和人工智能加工，变成一幅描绘旧日甘榜、男孩跃水嬉戏的生活写实画。

这是黄廷方综合医院与裕廊社区医院联办的第七届艺术与健康节艺术作品展上的AI作品之一。艺术与健康节9月20日开幕，为期三天的活动还包括现场音乐表演、各类手工与美术工作坊等。

黄廷方综合医院总裁郭立新医生在开幕式上致辞说：“一年一度的艺术与健康节是为了庆祝我们同本地艺术家和社区的合作，将医院环境转变成为患者、访客和工作人员提供疗愈、温馨且舒适的场所。”

他指出，研究表明，每五名患者中就有一人是因为非医疗原因而就医。他们可能感到很孤独，或有一些家庭或经济问题。“我们医院也见过很多类似的病例，所以我们需要非临床支持来改善患者的情况。”

艺术与健康节以“小确幸”为主题

今年的艺术与健康节以“小确幸”（Small Wonders）为主题，展出的艺术作品灵感多数来自日常生活中的简单的小细节、难忘的时刻，以及回忆中的美好时光。

艺术作品展的亮点当属以人工智能协助九名失智症病患完成的画作。裕廊社区医院艺术治疗师李思进和他的团队，与病患及他们的家人互动交流，并收集患者亲手画出的记忆简笔画。之后，再将收集到的字迹和简笔画，还有一些与患者相关的老照片，一起输入到Midjourney人工智能画图程序中，生成AI写实画。

李思进受访时说：“我们希望患者能够通过简笔画来表达心声、整理思绪，促进他们和家人朋友交流的能力。我们再用科技将他们回忆起的快乐时光，用一种完整又赏心悦目的方式呈现在他们眼前。”

谈及完成上述展品过程中遇到的困难，李思进坦言，目前用AI作画的应用还不是很成熟完善，所以还需要画师后续使用修图软件为画作进行修改和调整。“我们会反复和患者确认画作内容的细节，比如人物的高矮胖瘦、环境和场景还原是否真实等等。有时他们会对还原度感到惊讶，甚至会因为触景生情而流泪。”

失智症患者马法兹（Mahfudz Bin Abdul Majid）在活动现场度过88岁生日。谈到他的昔日甘榜画时，他说：“我小时候在村子里很喜欢爬树、游泳、钓鱼。谢谢治疗师帮助我完成这幅画，我看到它真的很开心。”