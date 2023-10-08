实用美观兼具 碧山直通市区连道建设挑战重重

不须再“上天桥，下陡坡”，碧山直通市区连道第一阶段已开通，不仅加深与拓宽现有地下通道，也新增地下通道和交通灯，几处陡坡修得更平坦，改善了步行和骑行体验。中央快速公路地下通道更是焕然一新，不仅增添照明灯和座椅，也设计壁面和地板图案，记录加冷河历史风貌，强化地方特色。

然而，这个兼顾实用与美观的项目，建造过程却困难重重，从萌生想法到竣工历时约八年，挑战包括冠病疫情来袭和一些地点施工难度高。

其实，从碧山宏茂桥公园到市区早已有公园连道，但市区重建局在2015年观察到它们并非无缝衔接，沿途有六处，行人和骑士须穿过繁忙的马路或挤过狭窄的小径。

除了横跨泛岛快速公路的高架桥属于第二阶段工程，另五处已在上星期四（10月5日）开通，《联合早报》向当局了解了施工重点与挑战。

第一阶段工程五大重点

第一阶段工程有五大重点。一是改善现有的中央快速公路地下通道。这条通道原本高1.9米，通道内光线昏暗。经改建，通道高度增至2.4米、走道拓宽至4.5米，穿行更为安全舒适，尤其是对脚踏车骑士。沿着这条长110米的通道也有座椅和供民众停放婴儿车的空间。

通道顶部和侧面还安装新的照明灯，有白天、傍晚和深夜三个模式。例如，通道晚上7时后会启动较柔光模式、营造氛围感，午夜过后则恢复较亮灯光，确保安全。

市区重建局执行土木工程师黄家富受访时说：“我们一开始就着重于改善使用者的体验，确保道路的包容性，方便行人和骑士。”

其次，在加冷峇鲁和文庆路上段增建新地下通道。两条公路桥的桥下空间原本高1.3米，无法通行，使用者须绕路到附近交通灯。建筑团队因此向下挖掘，建造新通道，连接马路两侧的公园连道。

至于无法建地下通道的地方，如实龙岗路、明地迷亚路和沈氏道，则加设了交通灯。为了不影响道路交通，市建局和陆交局合作，设定好交通灯转绿的时间，让驾驶者能一次过通过所有交通灯。

欣赏河景 感受地方特色

工程的第四个重点是在实用和美观之间取得平衡。例如，进出地下通道的坡道不能过陡，但坡道越平坦，越会遮挡到河景。在文庆路上段的地下通道，建筑团队就采取折中方案，让民众能欣赏多10米的无遮挡河景。

最后一个重点是增设路牌和壁画，让使用者清楚身在何处和感受地方特色。同样是在文庆路上段，地下通道和坡道的混凝土墙上镶嵌了铜制图案，是加冷河的常见动物，如水獭、穿山甲和巨蜥。

碧山直通市区连道项目的提案2017年首次在加冷河重新发展概念展览上展出，征询公众反馈。市建局之后进一步同主要利益相关者，如脚踏车社群与合作机构沟通，并进行深入的工程研究，敲定蓝图。第一阶段工程在2020年招标。

然而，工程出现许多挑战，使得施工时间比原本预料的更长。首先，冠病疫情导致人力短缺和材料价格上涨，工地也须实施安全管理措施。

其次，建筑团队挖掘地下通道时须非常谨慎，以免影响到现有公用服务设施。例如，由于原本的通道高度不足，挖掘机开进来得小心翼翼。一些新地下通道也位在加冷河旁，因此须考虑水位上升情况，和确保不影响水质。

其他挑战还包括，施工过程中不时出现的一些意想不到的状况，如团队曾发现一台电单车，须联络相关政府机构寻找失主，确认是遭人遗弃后，才能将电单车移走。