凝神看地铁站壁画 穿越入坎贝拉往昔

将历史与现实结合，让乘客在出入地铁站观赏壁画时，能够与画中描绘的，坎贝拉和三巴旺一带的独特场景做联系，从而回想起踏足柏友里屋（Beaulieu House）和三巴旺温泉公园等地方的回忆。这是坎贝拉地铁站壁画创作者李俊明的创作意图之一。

坎贝拉地铁站的“漫画联系”（Comic Connect）壁画，星期天（10月8日）由也是三巴旺集选区议员的卫生部长王乙康主持揭幕仪式。坎贝拉是这项壁画计划中的第19个地铁站。

“漫画联系”是SMRT为纪念创立35周年，与本地艺术家及艺术团体联手，自去年6月起合作推出的计划，旨在以历史壁画装点全岛35个地铁站。

创作这幅壁画的李俊明（61岁）受访时透露，从构想到完成壁画，前后用了超过四个月的时间。他说，他的画作力求保留每个地方的氛围，把历史和现实结合，希望给人们一种全面、熟悉且能够与之产生联系的感觉。

这幅壁画包含的区域特色地标包括：武吉坎贝拉、三巴旺温泉公园，以及面向柔佛海峡的黑白屋（Beaulieu House）。

李俊明说：“为了更好地呈现这些地标，我曾多次前往三巴旺温泉公园。对于一些难以捕捉全貌的建筑，我站上组屋较高的楼层，从高处往下拍照，之后才慢慢把它们画出来。”

第四次参与“漫画联系”壁画系列 李俊明：艺术服务大众

这已是李俊明第四次参与“漫画联系”壁画系列。此前的三幅壁画作品分别在去年9月、今年5月和7月揭幕，先后于淡滨尼、政府大厦和港湾三个地铁站展出。

李俊明认为，身为一名艺术家，作品能在博物馆、画廊等场所以外的地方展出，并让大众看到，是一件非常开心的事。“我相信艺术是为大众服务的，因此能在地铁站展示画作，并让来自各行业的人士接触它们，这是非常特别的。”