律师称岳父母因扶梯后退摔伤 SMRT：不存在技术问题

中年律师称电动扶梯突然倒退，站在其上的岳父母摔倒受伤，岳母是否须动手术还在观察中。SMRT说，当时扶梯上有一人站不稳往后倒，他的岳父母因此连带失衡摔倒。新加坡建设局指出，当局已查看事发当天的录像，确定电动扶梯不存在技术问题。

这起事件在星期四（10月5日）早上10时发生，地点是金文泰地铁站。

庄耿仁（49岁，律师）告诉《联合早报》，岳父母受伤送院后和家人阐述了事发情况。当时，岳父岳母站在往上通往地铁站闸门的电动扶梯上，岳父前面一男子没有站稳往后方倒，此时电动扶梯停止运行，就在岳父尝试帮助这人之际，电动扶梯开始后退，导致该男子、岳父，以及站在岳父身后的岳母摔伤。

77岁岳母被压在最下方，她肘部脱臼、手腕骨折，手指麻木。“隔天，医生建议我岳母到国大医院观察，看看是否会有永久性神经受损，以及是否须动手术。”79岁岳父身上多处刮伤和淤青，头部也有伤口。

庄耿仁说：“血流了不少，两个老人到现在还处于受惊状态。”

他也提到，妻子事发后已和SMRT要求，想查看事发时的录像，目前还未得到回应。“目前只能先等SMRT回应，再决定下一步怎么做。”

SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开答复《联合早报》询问时说，电动扶梯维修承包商进行了彻查，确定自动扶梯没有故障。当时一人失去平衡，摔倒在后面的另外两人身上，工作人员很快赶到现场提供援助和急救，并通报民防部队。

建设局：没有发现电动扶梯倒退情况

根据建设局规定，地铁站等公共交通区域的所有电动扶梯都必须安装不可倒退装置（non-reversible device）。这台电动扶梯装有这类装置，在检测到任何反方向移动情况就会立即跳闸。

建设局回复《联合早报》问询时说，建设局工程师检查了事发电动扶梯，包括梯级和扶手，未发现任何异常。查看录像后也没有发现任何电动扶梯倒退情况或设备异常问题。据观察，同时搭乘同一扶梯的其他乘客也都顺利上楼。

SMRT也提到正在联系当事人提供协助。