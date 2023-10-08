转业教瑜伽 “天地”任遨游

瑜伽带她走出人生低谷，使她决心离开投身25年的供应链行业，成为瑜伽老师，希望能在更多人心中种下一份对瑜伽的热忱。

黄细玲（50岁）半生的岁月都在供应链行业中奔波，若能抽出时间，也时不时会和朋友一同去上地面瑜伽（Mat Yoga）课。

但工作繁忙的她常常出国，除了在少数的空档上瑜伽课以外，并没有多余时间去运动，加上工作压力大，她的健康不佳。

参加地面瑜伽导师培训课程

于是，她在2019年决定辞去工作，休养后再重入职场，但没料到那将是她另一个生命旅程的开始。

她说：“我之前有甲状腺功能亢进症（hyperthyroidism），觉得那是因为工作压力太大导致的，所以决定离职。我以为自己休息一阵子，去旅游，放松身心，就会回去找工作。没想到，我和朋友在这期间报名参加了地面瑜伽导师培训课程，让我深深爱上了瑜伽。地面瑜伽真的让我心情变好了许多，帮助我放松，也改善了我的身体状况。”

在工作时期对瑜伽略有接触的她，已对瑜伽十分喜爱，但没有时间深入学习。从三个月的课程毕业后，她进一步学习了不同种类的瑜伽，如空中瑜伽等。

黄细玲说，自己性格害羞，以为完成课程后无法当老师，但因希望可以让更多人喜欢上瑜伽，决定勇往直前，成为正式的瑜伽老师。

这份工作让她在生活中取得平衡，能边工作，边享受自己的兴趣。

加深学生对空中瑜伽热爱 共同“展翅翱翔”

除了带领她走出黑暗的地面瑜伽，她也偏爱能让她在空中“飞翔”的空中瑜伽。

黄细玲希望能将加深学生们对空中瑜伽的热爱，共同“展翅翱翔”。（受访者提供）

空中瑜伽的倒立、翻身、勾脚、旋转等动作，都勾起她对童年的美好回忆，让她觉得无比快乐。

她希望能培养学生对空中瑜伽的热忱，加深对空中瑜伽的喜爱，也能在每节课结束后带着愉快的身心离开。