首届新加坡佛教论坛 探讨本地佛教未来发展

新加坡佛教总会主办首届新加坡佛教论坛，汇聚本地佛教领袖代表和各界翘楚，共同探讨本地佛教的未来发展。

论坛主题为“现代新加坡的佛教远景”，将于10月14日至15日在光明山普觉禅寺举行，旨在探讨迈入后疫情时代，新挑战接续浮现的当下，佛教如何在多元文化的新加坡社会跨越障碍保持其时代性。

佛总会长广品法师接受《联合早报》访问时说：“佛教总会明年迎来创立75周年，我们认为应该在这之前探讨新加坡佛教的未来发展。世界各地有许多关于佛教前景的探讨，但不一定适合新加坡。这一次的论坛汇聚了不少本地佛教领袖，还有各领域的翘楚，大家共同来擘画未来新加坡的佛教蓝图。”

论坛主讲者除了有广品法师，还有光明山普觉禅寺方丈广声法师、佛教总会秘书长有广法师、新加坡佛学院副院长（学术顾问）传圣法师、新加坡佛光山住持妙穆法师、现代佛教教育与禅修助理住持法师心法师、佛教慈济功德会（新加坡）执行董事刘瑞士、佛教居士林林长陈立发等。

论坛第一天开放给关心新加坡佛教发展，希望为佛教做出贡献的各界人士；第二天是青年论坛，为希望在个人和精神层面上能有所成长的佛教青年而设，议题涵盖创业、领导力、婚姻与自我觉察等。佛总希望通过这些活动，为新加坡建立一个更强大、更有韧性的佛教社群。

论坛开放给公众参加，主要以英语进行，第一天有数场以华语进行。公众可浏览论坛官网kmspks.org/sgbuddhistsymposium、致电67444635或电邮SBS2023@buddhist.org.sg，以了解活动详情或报名参加活动。