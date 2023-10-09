万人祭祖倡孝道 碧山亭百年万缘胜会三昼夜香火不灭　

广惠肇碧山亭大型祭祖活动“万缘胜会”迈入百年里程碑，今年将由僧、道、尼和斋姑操持法事，三天三夜香火不灭，除推行孝道，也倡导饮水思源和慎终追远的精神。

碧山亭理事长何广明博士接受《联合早报》访问时说：“这项大型祭祖文化活动，除追念超度祖先，也护佑后人兴旺安居、事业有成。”

1923年首办万人缘胜会后每隔数年举行

广惠肇碧山亭创建于1870年（大清同治九年），迄今已有逾150年历史。碧山亭是本地16家广帮会馆的总组织，也是负责管理骨灰灵塔的行政机构。

创办之初，由广帮侨领梅南瑞发起购买山头坟地，让南渡而来的广州、惠州和肇庆人士得以埋骨，安息异邦。到了1890年（清光绪十六年），大总理梅湛轩督办建庙，发动众筹购地，碧山亭始具规模。

为了追念前人建设崇祀的用心，并将多年积攒的义款作公益用途，碧山亭在1923年首办“万人缘胜会”，齐聚众人祭祀祖先，寓意协力同心，广结善缘，通过祭祖文化活动成就功德。

万缘胜会开放给各族籍贯为先人附荐，意在饮水思源，广结善缘。（广惠肇碧山亭提供）

设附荐法场刻石碑纪念 邀僧道尼“三坛”同诵经礼忏

此后，碧山亭除了每年例常活动“春秋祭”，每隔数年也举办规模盛大的万缘胜会，最大特点是邀请“三坛”，即僧、道、尼一同诵经礼忏，让民众追思祭祖。法会期间，碧山亭设立肃穆壮观的附荐棚法场，场面庄严，每届万缘胜会也铭刻石碑以资纪念。

自上届万缘胜会以来，为配合客家籍贯法事，法会除了僧、道、尼三坛，也邀请马来西亚霹雳怡保普光堂的客家斋姑一同操持法会，四坛同步进行。斋姑又称“斋嫲”，是中国广东梅州特有的佛家女弟子，她们出家但不削发，以客家话作日常交流，诵经做法事也以客家方言和习俗为主。

今年的万缘胜会将在10月20日至22日举行。法会前一天，四坛将集合竖幡功德，随后三日各自进行法事，为先人超度，为后人祈福，祝愿国运昌隆，世界和平，直至22日晚上结坛，宣告功德圆满。三天三夜的法会须确保香火延续不灭，故法会工委理事将昼夜轮班，确保法会顺利进行。

碧山亭文物馆副主任庾潍诚博士补充说，这项大型传统祭祖文化活动属公益活动，所筹众款除了用作修缮灵塔庙宇，余款将归于公益慈善用途，以回馈社会。

碧山亭万缘胜会组织工作动用整40人，碧山亭文物馆副主任庾潍诚（左起）、文物馆主任关汝经、理事长何广明、亭务顾问周奕年和财政廖康枝是工委代表。（孙靖斐摄）

万缘胜会分为公私两祭

万缘胜会分为公私两祭。公祭坛是主坛，设在道场中央，并设置有31面甲种龙牌，用于祭祀碧山亭历届已故理监事成员。其余六面大龙牌则有广州、肇庆和惠州三府历代祖先神位，以及“海陆空阵亡将士灵位”“各姓各男女老幼之神位”“十方法界水陆孤魂幽子之神位”。

文物馆主任关汝经说，海陆空阵亡将士灵位设立于第二届万缘胜会。1943年，彼时正值日治时期，法会上超度在战争殒命的亡魂和殉难者，特别是阵亡的三军将士。该神位自此成为万缘胜会公祭的主要神位之一。

为先人祈福进行私祭的公众称为附荐主家。万缘胜会举办之初，附荐主家仅开放给广、惠、肇三府后人。如今，参与的附荐主家扩大到其他籍贯种族，包括信奉佛教的印度族同胞。

广惠肇碧山亭万缘胜会“龙牌”分四种，供公众选择为先人附荐。（孙靖斐摄）

万缘胜会开放给公众为先人附荐，分为甲、乙、丙、丁四种龙牌，价格依次为500元、400元、300元和200元。

配合这项大型祭祖活动，庾潍诚博士也带领碧山亭文物馆团队整理出版了《福德祠碑文集录》《碧山亭珍藏历史文化档案：第一辑黑白照片》等专书。这些专书汇集整理了碧山亭150多年来的石碑、楹联、匾额，以及历史照片等各种档案。