【活动】
禾山公会11月5日（星期天）上午11时30分，在汤申大厦桃苑餐馆举行95周年会庆。会员可带一名同伴，每位席金20元。10月20日报名截止。敬请会员踊跃参加。电话：68410742／97210637
新加坡防癌协会10月14日（星期六）开办乳癌意识月网络公开讲座，上午10时30分至12时为英语讲座，下午2时至3时30分为华语讲座。分享定期做乳房X光检验的利与弊，以及学习更多与乳癌有关的信息。报名网址：linktr.ee/bcwebinar
新加坡佛教总会10月14日至15日，上午9时至下午4时30分，在光明山普觉禅寺举办“新加坡佛教论坛——现代新加坡的佛教远景”。主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。名额有限，免费。报名链接：kmspks.org/sgbuddhistsymposium
新加坡华族文化中心、华裔馆、新加坡亚洲研究学会10月28日（星期六）下午3时，在华族文化中心联合举办线上线下讲座“东南亚的华文文本”。南洋理工大学人文学院研究员谢汶亨主讲，新加坡国立大学中文系助理教授沈瑞清主持。讲座将以英语进行，免费。报名网址：sccc-lectureseries-28oct2023.peatix.com（现场）／bit.ly/46kEzzy（线上）
生命同行坊10月31日（星期二）上午9时30分，在福鼎遗嘱公司（Fortiswills）举办持久授权书及遗嘱教育讲座。收费15元（限50岁及以上的公民和永久居民）。报名链接：forms.gle/UfxsHrYQETDxhoY97。电话：98678446