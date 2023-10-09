建商倒闭延误工程 受影响五组屋项目已竣工

因建筑公司在冠病疫情期间倒闭而延误工期的五个预购组屋项目，已经全部基本完工。这意味着所有工期受冠病疫情影响的组屋项目，约75%已竣工。

建筑公司Greatearth Corporation和Greatearth Construction（以下合称Greatearth）在冠病疫情期间陷入财务危机，过后清盘。公司负责的五个建屋发展局预购组屋项目于2021年8月停工，受影响的有近3000个单位。

建屋局星期天（10月8日）发文告说，原本由Greatearth承建的五个项目已经完工。位于西海岸连路的West Coast ParkView于上个月建好，是最后完成的项目。

West Coast ParkView有三座组屋，共697个单位，包括二房式灵活单位、三房式至五房式和三代同堂单位。截至9月底，已有约八成的屋主领取新居钥匙。

受影响五项目延迟两个月至12个月完工

五个受影响项目比原定的预计完工日期（Estimated Completion Date）延迟两个月至12个月完工，仅武吉班让Senja Heights的一座组屋得以在原定的预计日期前完成，准时交付给买家。

国家发展部长李智陞在脸书贴文说，随着原来由Greatearth负责的五个项目落成，所有工期受冠病疫情影响的组屋项目，已有近四分之三竣工。建屋局预料可在2025年初完成其余项目。

李智陞说，为了让West Coast ParkView屋主能够尽快拿到新居钥匙，建屋局和建筑承包商合作，先把住宅单位建好，因此项目的公共区域和一些设施的建筑工程仍在进行中。这些剩余工程预计在年底全部完工。

建屋局文告指出，这个项目尚未完成的工程包括一座商用建筑，落成后将设有咖啡店和托儿所，还会有居民联系网（Residents’ Network）中心。

西海岸路第513座至520座组屋于2016年获选加入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme），West Coast ParkView是其中一个供居民选择的替代组屋项目。

71岁的杨启荣是其中一名受影响居民，他选择了West Coast ParkView的一个三房式单位，在一个月前领取了钥匙。他告诉《联合早报》，虽然竣工日期延误约一年，但对他和妻子的影响不大，因为根据建屋局规定，他们只须在领取钥匙后的四个月内搬离旧家即可。

杨启荣向建屋局购买新房子时也挑了选择性项目配套，房门、地砖、厕所都弄好了，因此几乎能马上搬进新房子。他已委托装修商为厨房添加橱柜，预计11月初就能入伙。

冠病疫情对建筑业造成很大冲击，政府当时向建筑业提供多方面援助。不过，Greatearth仍然无法支撑，最终倒闭清盘。

建屋局随即寻找合适的承包商接手Greatearth负责的工程。工地停工约一个月后，新的承包商于2021年9月底敲定，五个受影响组屋项目的工程紧接着在次月复工，接手的承包商分别是CES Engineering & Construction、Newcon Builders、Teambuild Engineering & Construction，以及Welltech Construction。