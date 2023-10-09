建商倒闭延误工程 受影响五组屋项目已竣工

因建筑公司在冠病疫情期间倒闭而延误工期的五个预购组屋项目，已经全部基本完工。这意味着所有工期受冠病疫情影响的组屋项目，约75%已竣工。
建筑公司Greatearth Corporation和Greatearth Construction（以下合称Greatearth）在冠病疫情期间陷入财务危机，过后清盘。公司负责的五个建屋发展局预购组屋项目于2021年8月停工，受影响的有近3000个单位。
建屋局星期天（10月8日）发文告说，原本由Greatearth承建的五个项目已经完工。位于西海岸连路的West Coast ParkView于上个月建好，是最后完成的项目。
West Coast ParkView有三座组屋，共697个单位，包括二房式灵活单位、三房式至五房式和三代同堂单位。截至9月底，已有约八成的屋主领取新居钥匙。
受影响五项目延迟两个月至12个月完工
五个受影响项目比原定的预计完工日期（Estimated Completion Date）延迟两个月至12个月完工，仅武吉班让Senja Heights的一座组屋得以在原定的预计日期前完成，准时交付给买家。
国家发展部长李智陞在脸书贴文说，随着原来由Greatearth负责的五个项目落成，所有工期受冠病疫情影响的组屋项目，已有近四分之三竣工。建屋局预料可在2025年初完成其余项目。
李智陞说，为了让West Coast ParkView屋主能够尽快拿到新居钥匙，建屋局和建筑承包商合作，先把住宅单位建好，因此项目的公共区域和一些设施的建筑工程仍在进行中。这些剩余工程预计在年底全部完工。
建屋局文告指出，这个项目尚未完成的工程包括一座商用建筑，落成后将设有咖啡店和托儿所，还会有居民联系网（Residents’ Network）中心。
西海岸路第513座至520座组屋于2016年获选加入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme），West Coast ParkView是其中一个供居民选择的替代组屋项目。
71岁的杨启荣是其中一名受影响居民，他选择了West Coast ParkView的一个三房式单位，在一个月前领取了钥匙。他告诉《联合早报》，虽然竣工日期延误约一年，但对他和妻子的影响不大，因为根据建屋局规定，他们只须在领取钥匙后的四个月内搬离旧家即可。
杨启荣向建屋局购买新房子时也挑了选择性项目配套，房门、地砖、厕所都弄好了，因此几乎能马上搬进新房子。他已委托装修商为厨房添加橱柜，预计11月初就能入伙。
冠病疫情对建筑业造成很大冲击，政府当时向建筑业提供多方面援助。不过，Greatearth仍然无法支撑，最终倒闭清盘。
建屋局随即寻找合适的承包商接手Greatearth负责的工程。工地停工约一个月后，新的承包商于2021年9月底敲定，五个受影响组屋项目的工程紧接着在次月复工，接手的承包商分别是CES Engineering & Construction、Newcon Builders、Teambuild Engineering & Construction，以及Welltech Construction。
Congratulations to new homeowners like Mr Yong and Mdm Tay who collected their keys to their new home in the recently...Posted by Desmond Lee on Saturday, October 7, 2023