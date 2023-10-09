配合综合项目重新发展 大巴窑体育中心10月底关闭

配合大巴窑综合发展项目的推展，大巴窑体育中心包括体育场和游泳池会在10月31日关闭。新加坡体育理事会将在大巴窑西巴刹及熟食中心附近，建造临时的ActiveSG健身房，方便居民就近参加体育活动。这个健身房预计明年中启用。

大巴窑综合发展项目集区域体育中心、综合诊疗所、图书馆和公园于一体，预计2030年竣工。它坐落在大巴窑6巷和泛岛快速公路之间，占地12公顷。综合发展项目建成后，会设无障碍有盖走道，链接大巴窑地铁站和巴士转换站。

拥有50年历史的大巴窑体育中心将拆除，重新发展为新的区域体育中心。新中心预计设有羽毛球场、室内体育馆、游泳池、有盖网球场、五人制足球场和英式女篮球场、健身房，以及足球场等。

大巴窑西建临时健身房 料明年中启用

碧山—大巴窑集选区议员徐芳达星期天（10月8日）出席在大巴窑体育中心举行的闭幕活动。他致辞时透露，体理会将兴建一个临时的ActiveSG健身房，确保目前到大巴窑体育中心健身房锻炼的居民，在中心关闭期间有健身设施可用。

徐芳达也是交通部代部长兼财政部高级政务部长。他说，这个临时的ActiveSG健身房会设在大巴窑西巴刹及熟食中心前的空地，即靠近碧山—大巴窑市镇理事会（大巴窑办事处）停车场旁，预计明年中启用。

另外，碧山—大巴窑市镇理事会将在旁边的空地建设一个有盖广场，设有多项运动设施，让居民打篮球和羽毛球等。有盖广场预计2025年年底竣工。

体理会ActiveSG司长陈福良受访时说，大巴窑体育中心和市镇公园的修建工程会同时进行，确保整个综合发展项目能在规定的时间内完工。

当局已接洽并协助受影响群体转到附近运动场所

为了减少工程对人们的影响，体理会将确保居民能继续就近参加体育活动，并让在中心授课的教练和指导员到其他体育设施教导学员。当局已在今年第一季与这些受影响的群体接洽，协助他们到附近的运动场所，如碧山和惹兰勿刹的ActiveSG体育中心等，使用那里的运动设施。

800名居民星期天到大巴窑体育中心参加闭幕活动，玛丽蒙区议员颜晓芳以及碧山—大巴窑集选区议员钟奇雄和安迪到场与居民交流。

在大巴窑5巷住了30年的郑福坤（79岁，退休者）从五年前开始， 每周五天到大巴窑体育中心的健身房锻炼。“我希望新的体育中心建成后，能有更大的健身房和更齐全的设备。我也期待尝试不同的体育项目，保持活跃的生活。”