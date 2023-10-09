单亲妈妈坠求职骗局 痛失8万余元

以为一周可赚1万8000元“佣金”，单亲妈妈坠求职骗局，痛失8万零900元，10年积蓄化为乌有。

李女士（化名）告诉《海峡时报星期刊》，自大女儿出世后，她已成为全职妈妈长达五年，二女儿则四个月大。她离婚后，主要依靠父母的资助和前夫的赡养费生活。

李女士两个月前开始找工，在脸书看到本地一家公司正在聘请营销部职位后上网查询，找到该公司网站，也看到其脸书专页贴文有100多则留言。

她之后透过WhatsApp与一名叫做“Ivy”的人取得联系，对方告知，工作简单，只要在网上下单，刺激销售，所订购的物品包括居家用品和衣物。Ivy还说，只要完成60笔订单，便能取回所有资金以及20%佣金。

Ivy之后让李女士体验工作，两天内存放1000元，然后就收到1200元的酬劳。尝到甜头后，李女士开设账户继续完成订单，并按照“公司职员”的指示，将资金转入指定账户。她说，投入的每笔数额介于200元至5000元之间，完成40笔订单后，她一共投入8万9796元，积蓄几乎已见底。

而就在她以为一星期就能赚取1万8000元“佣金”，加上投入的资金，共能拿回10万7700元时，对方却要求她支付6000元费用以取出所有资金。

“我很讶异，告诉职员没钱了，还有两个孩子要养，但对方坚称，要提出大笔数额就得支付银行授权费。”

她事后向Ivy投诉，但对方称也是受害者，并表示其丈夫已报案。但李女士认为，Ivy很可能参与了这个骗局。

“公司职员又说，因为有人报警，他们的银行账户被冻结了，要求我支付8000元来‘解冻’账户，才能拿到钱。”

她不再相信对方，随后报警。警方证实，案件调查中。

完整报道，请翻阅2023年10月9日的《新明日报》。