六旬妇走临时走道 遭铁块割喉险丢命

飞来横祸！建筑工地中间建临时走道，六旬妇经过走向巴士站时，遭铁块割喉，血流如注险丧命。

这起罕见事故发生于9月29日下午约5时10分，地点是宏茂桥6道第646座与第648座组屋之间，前往巴士站的临时走道。

《新明日报》记者联络上妇女的媳妇诺丽斯，她受访时转述，60岁的家婆当时正前往巴士站，由于该处正在施工，所以中间辟出了一条有盖的临时走道。

“途中，她被一名客工截停，然后在不到10米的距离外，一辆起重机从右边的工地处，行驶到左边的工地。”

起重机行驶期间，她的家婆突然被许多碎片击中，为了防止被更多碎片“攻击”，她随即离开，快速走到露天停车场与第646座组屋中间的楼梯间。

“她那时才感受到左边脖子很痛，用手一压，才发现流血不止。家婆当下很慌，立刻向路过的公众求助，随后有人电召救护车，她也被紧急送院治疗。”

抵达医院后，经医生检查，发现有铁块卡在家婆的喉咙中，铁块位置十分靠近大动脉，差一点就丧命。

民防部队受询时证实，接获救助通报后，一人被送往邱德拔医院。

陆交局：事故调查中

陆路交通管理局受询时证实，已接获通报，事故调查中。当局正与承包商联手，为受伤的行人提供援助。

发言人说，起重机是在控制得当的情况下移动，行人也都在一定的距离外。

事发施工处是兴建中的南北交通廊道（North-South Corridor）的其中一段，廊道长达21.5公里，主要加强北部地区与城市的连通性，为三巴旺、义顺、宏茂桥、大巴窑、诺维娜和梧槽等城镇提供服务。

南北交通廊道预计2027年起分阶段竣工。

完整报道，请翻阅2023年10月9日的《新明日报》。