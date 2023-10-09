电单车打滑酿一死一伤 31岁男子罚款吊牌

因前方车辆放慢车速，31岁电单车骑士想跟着减速，却失控打滑，与另一辆电单车相撞，导致43岁男骑士当场丧命，星期一被判罚款7500元和吊销各类驾照八年。

被告李志豪（31岁，译音）来自马来西亚，面对两项抵触公路交通法令的控状，指他没有小心驾驶，没保持安全距离，导致电单车失控打滑酿成车祸，造成一死一伤。

被告星期一（10月9日）在庭上承认其中一项控状，余项交由法官下判时一并考量。

这起车祸在2022年10月13日下午约5时10分发生，地点在实里达快速公路（SLE）靠近进入武吉知马快速公路（BKE）的支路路段。电单车男骑士刘顺（43岁，译音）不幸在这场车祸中丧命，坐在电单车后座的死者妻子（39岁）则多处擦伤。

案情显示，案发时被告的前方有一辆卡车和其他电单车，当被告驶入支路时，死者跟在他的斜后方。

因前方车辆慢下来，被告想跟着放慢速度，不料电单车突然失去控制，被告在电单车打滑后摔倒在路上。

根据庭上播出的行车记录器画面，被告的电单车打滑后落在死者的行进路线，死者来不及闪避而撞上去，与后座的妻子双双飞落马路。

医护人员赶到现场时，发现死者头部和颈部受伤，在下午约5时36分宣告他身亡。死者妻子身体多处受伤，医护人员把她送往医院。

被告身上也蒙受多处擦伤，但他拒绝到本地医院，而是选择回马国就医。

控方指出，被告并无前科，案发时并无危险驾驶或超速，而被告与死者两人都没有与自身前方的车辆保持安全距离，因此请求法官判被告罚款7500元至1万元，以及吊销各类驾照八年。

被告求情时说，他也是这起车祸的受害者，事故发生后拿了约60天病假还被辞退，直到近日才开始工作，恳请法官轻判。