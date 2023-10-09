9月入境旅客人次同比高45％

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛，加上中国放中秋和黄金周八天连假，吸引不少旅客到访我国。今年9月的入境旅客人次达113万人次，比去年多约45％。

根据新加坡旅游局网站的最新数据，今年1月至9月，我国的入境旅客人次共约1014万。9月的入境旅客人次虽比8月的131万人次少约13.7％，但9月一般是我国的旅游淡季，到12月时旅客人次便会回升。

今年9月的入境旅客人次已经恢复至2019年疫前同期约77.4％。9月到访的印度尼西亚旅客最多，达17万5600人次；中国排名第二，达13万5680人次；澳大利亚位居第三，达10万4500人次。

这三大旅客来源地的旅客在本地平均逗留3.45天。

东航黄金周经营数据超越2019年疫情前水平

中国9月29日至10月6日放八天的中秋国庆长假。中国东方航空新加坡营业部总经理吴琪威向《联合早报》透露，东航9月27日至10月2日期间的经营数据超越了2019年疫情前的水平。

他说，这期间，东航有35个航班从中国七个城市直飞新加坡，航班数量比2019年同期增加9.4％，乘客量增加15.1％，客座率上升7.4个百分点。

“根据疫情前每年的出行规律，我们预计12月的圣诞及元旦假期，将出现下一个入境新加坡的中国旅客人数高峰。”

根据全球旅游数据和分析公司OAG Aviation Worldwide（OAG）的报告，中国航空公司今年9月的国际航班座位总计459万8445个，是2019年疫前同期的约54％。

从中国飞往韩国的国际航班运力最高，其后依序是日本、香港、泰国和新加坡。9月从中国飞往新加坡的飞机座位共计29万4629个，是2019年同期的约80.2％。

捷星亚洲将新增往返新加坡和无锡直飞航线

另外，捷星亚洲（Jetstar Asia）星期一（10月9日）发文告宣布，今年12月28日起，新增往返新加坡和无锡的直飞航线。初期阶段，捷星亚洲每周会有两趟航班往返新加坡樟宜机场和无锡的苏南硕放国际机场。明年1月15日起，每周航班会增至四趟。这个航线会采用空中客车A320客机。

捷星亚洲是唯一经营上述直飞航线的航空公司，预计每年可服务超过7万名乘客。

捷星亚洲航空总裁帕苏帕帝（Barathan Pasupathi）说，中国重新开放边境，恢复疫情前的外籍旅客入境要求后，飞往主要中国机场和往返新加坡和中国的需求有所增加。

“中国是个重要市场。继今年初成功开通飞往海口的航线后，我们很高兴能在捷星亚洲的航点中增加另一个中国城市。我们相信无锡具备良好的条件，成为成功的航线。”