兼顾工作和独立训练 女帆船手凭自律夺亚运铜牌

杭州亚运会落幕，为新加坡夺得帆船女子激光雷迪尔级铜牌的陈菁华又回到了她的全职工作岗位。一直以来，陈菁华须同时应付学业、全职工作和独立帆船训练，“自律”已是她人生的主旋律。

和许多其他竞技运动选手不同的是，陈菁华不属于国家队培训计划的一分子，所以没有教练，在兼顾一份全职工作的同时，也须“孤军奋战”，独立进行训练。不过对于陈菁华来说，这似乎并不完全是件坏事。

陈菁华说，没有教练意味着她得自己安排训练计划，也少了来自另一个视角的指导。因此，她非常严谨且有系统地设置训练目标。少了教练实时指导，她只能随身携带GoPro相机，拍摄自己的训练过程，然后回播进行复盘改进。

独立训练后赢得铜牌的她感叹道：“没有教练的确有难处，不过结果更令人满足。”

目前32岁的陈菁华也是人民协会滨海湾百盛亲水天地的全职经理，要兼顾工作和训练并不简单。“训练不仅是帆船训练，也包括有氧运动和力量训练，一周至少要12到16小时的训练时间。多亏同事的支持和公司的灵活安排，我才能够兼顾好两边。”

把每天的时间安排得无比充实对陈菁华来说并不陌生。去年她也完成了南洋理工大学媒体与传播理学硕士课程，训练的同时也必须兼顾学业。

“那时每天清晨六点起床，只能利用通勤时间小憩。有时候连通勤时间都要用来复习课业，阅读课件。”

陈菁华大概从七岁起就在家人的影响下接触帆船，从那以后人生的轨迹便围绕着运动展开。从少年时期上新加坡体育学校，到后来在南大修读体育科学与管理学，她对竞技体育的热情不减，这样的人生轨迹也让“自律”成为了人生重要信条之一。

“这是我的选择，所以即使有压力，我也会选择直面。”