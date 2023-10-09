新邮政服务165周年发行纪念邮票

新加坡邮政发行全新五件套邮票，纪念新邮政服务165周年。这套邮票以新邮政从我国殖民地时代到建国，再到今日国际化城市的转变过程为题，星期一（10月9日）正式发售。

五种面值的邮票，各有不同的设计主题：新加坡殖民历史、本地首批空邮登陆、我国推行邮政编号、邮政服务与新科技的融合，以及新邮政如何与时俱进，提供更智能和更环保的邮政服务。

新邮政星期一发文告说，这套“新加坡邮政服务走过的岁月”（Singapore Postal Services Over The Years）的五枚邮票，出自本地设计师黄伟刚之手，以鸟瞰的角度描绘了新邮政服务的变迁，通过三维构图展示邮政服务多年来的发展。

旨在纪念165年里的进步 将新加坡与世界各地联系起来

新邮政新加坡业务行政总裁梁舒云说：“这套邮票旨在纪念邮政服务过去165年里取得的长足进步。邮政服务从简朴的起点发展成为一个全球网络，将新加坡与世界各地的人民和企业联系起来。今天，新邮政不断求新求变，勇于创新，继续在社会上扮演重要角色，为全民提供与时俱进的必要服务。”

纪念邮票的面值为6角、8角、9角、1元1角5分及1元5角，含邮票的预先盖销首日封（Pre-cancelled First Day Covers）售价为6元6角，礼包售价为7元7角。

公众可到新邮政属下邮局、集邮商店和新邮政网站shop.singpost.com购买纪念邮票，售完为止。

另外，配合新邮政服务165周年，新邮政总局和富丽敦酒店的集邮商店，也将从即日起至10月31日，提供金色的邮戳盖章，让有兴趣的公众使用。