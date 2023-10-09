过半国人认为心理健康议题讨论不足 或未产生正面影响

虽然近年来本地对于心理健康问题日益关注，但超过半数新加坡人认为，心理健康课题在本地仍缺乏讨论，或者即使有所讨论也未能产生正面变化。

调研机构RySense通过HappyDot.sg网站进行调查，访问了1583名新加坡人对心理健康的看法。结果发现，24%受访者认为，本地对心理健康议题缺乏讨论；31%认为虽有所讨论，却未能有正面变化。另有29%受访者说，针对心理健康的讨论在本地促成的正面变化不够，只有7%认为情况显著变好。

令人鼓舞的是，约八成的新加坡人自认，对于可能面对心理健康问题的人更能够谅解了。只有1%表示他们对可能有心理健康问题者的谅解减少了。

调查也发现，人们遇到心理问题时一般不寻求专业帮助，主要原因有三，即费用、不愿与陌生人分享个人困难，以及认为自己可以克服问题。虽然人们更能谅解可能有心理问题的人，但超过两成受访者认为，心理健康的负面印象，包括担心医疗记录被滥用或被误以为是精神有问题，都是人们寻求专业帮助的障碍。

大多数受访者认为，需获得更多关注的领域主要是工作场所的心理健康情况，其次是改变社会对心理健康的看法、校园中的心理健康状况，以及政府的政策和触及面。针对工作场所的心理健康情况，受访者认为，公司机构应该对灵活工作安排持开放态度、解决工作的压力和倦怠问题，并教导上级如何支持下级。

这个调查也反映了新加坡人缓解压力的主要方式，包括在家休息、享用美食、观赏表演或电影、做运动等。